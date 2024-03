I ragazzi di Bigica sbancano Monza e restano in zona playoff

MONZA

1

SASSUOLO

2

MONZA: Mazza; Ravelli (1’ s.t. Brugarello), Kassama, Postiglione; Marras (33’ s.t. Fernandes), Berretta, Lupinetti, Colombo (22’ s.t. Dell’Acqua), Capolupo; Antunovic (37’ s.t. Popovic), Ferraris (33’ s.t. Bagnaschi). All. Brevi (Ciard, Pedrazzini, Cattaneo, Martin, Domanico, Cagia)

SASSUOLO: Theiner; Cinquegrano, Di Bitonto, Loeffen, Falasca (1’ s.t. Parlato); Abubakar, Lopes (29’ s.t. Knezovic), Leone; Bruno; Russo (21’ s.t. Caragea), Vedovati (39’ s.t. Rovatti). All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Okojie, Baldari, Beconcini, Neophytou, Ravaioli) Arbitro: Scarpa di Collegno (Morotti, Cavalli)

Reti: 8’ p.t. Lupinetti, 5’ s.t. e 48’ s.t. (rig.) Russo

Note: ammoniti Falasca, Marras, Bruno, Postiglione, Lupinetti.

Un’altra vittoria esterna per il Sassuolo Primavera, che sbanca Monzello e consolida la sua pozione dentro la sestina playoff. Vittoria voluta e meritata, visto il tanto costruito dai neroverdi, ma arrivata solo nel recupero e su un rigore che Knezovic si procura e Russo, autore già del gol del pari sassolese, trasforma portando il suo bottino personale a quota 15 gol. In vantaggio, però, ci erano andati i padroni di casa, con Lupinetti e a lungo è riuscita a controllare il ritorno degli ospiti, bravi a creare i presupposti del pareggio ma imprecisi a concretizzare il volume di gioco espresso. La ripresa, tuttavia, è un monologo neroverde, con il già citato Russo che sale in cattedra: pareggia capitalizzando l’invito di Vedovati, pericoloso anche al 75’ e all’83’ e all’ultimo assalto passa all’incasso dal dischetto, per la soddisfazione di Bigica che parlerà, nel dopogara, di "vittoria del gruppo" non senza aggiungere come il merito dei suoi sia stato quello di non disunirci dopo un primo tempo non interpretato al meglio.