I ragazzi hanno eletto i loro sindaci. Kaur e Francesco ‘primi cittadini’

Lei si chiama Kaur Harsirat, eletta con la lista "San Possi di Domani"; lui Francesco Borghi della lista "Protagonisti di Concordia": sono i primi sindaci dei ragazzi rispettivamente di San Possidonio e di Concordia. Anzi, Kaur, famiglia di origini indiane, che frequenta la seconda media della Don Andreoli, è certamente la prima straniera, in provincia di Modena, a prendere la guida di un organismo istituzionale, sebbene a carattere consultivo.

In due cerimonie distinte si è assistito con numerosa partecipazione alla proclamazione degli eletti a sindaco e a consiglieri comunali. L’evento ha rappresentato un’importante tappa del progetto "Compito di realtà: verso le elezioni CCRR (Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze)", promosso dai Comuni di San Possidonio e Concordia nell’ambito del bando conCittadini 2024/25. Un percorso che ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e quelle della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo "Sergio Neri", accompagnando ragazze e ragazzi nella scoperta del funzionamento delle istituzioni e nell’esperienza diretta della democrazia.

"Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un’importante esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva che offre ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e contribuire in modo concreto alla vita della propria comunità.

"L’entusiasmo con cui hanno seguito il percorso – ha affermato l’assessora alla Scuola di Concordia Paola Giubertoni - dimostrano quanto i ragazzi abbiano idee, energia e voglia di contribuire alla crescita della loro comunità. Il futuro può costruirsi solo partendo dal presente e le comunità di Concordia e San Possidonio, con l’istituzione del CCRR, insieme ai ragazzi e a tutta la comunità scolastica, hanno iniziato un nuovo presente". Il percorso che ha condotto alle elezioni e alla nomina è durato un mese.

"Per San Possidonio la proclamazione della sindaca del CCRR – ha affermato la sindaca Veronica Morselli – è stato un momento emozionante e coinvolgente che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso di partecipazione attiva per le giovani e i giovani del nostro territorio. I giovani di San Possidonio hanno dimostrato di avere idee, passione e voglia di mettersi in gioco per migliorare il proprio paese".

"Attraverso il CCRR, i ragazzi – è il commento della sindaca di Concordia Marika Mrenozzi - imparano il valore della democrazia, della responsabilità e del lavoro di squadra. Possono esprimere le loro idee e confrontarsi".

Alberto Greco