I ragazzi irresistibili allo Storchi. Orsini e Branciaroli sul palco nei panni di Clark e Al Lewis: "La comicità per noi è una sfida"

Willy Clark è stato un comico amatissimo del varietà, e Al Lewis era la sua spalla: insieme formavano una coppia strepitosa, capace di far divertire il pubblico di ogni età.

Eppure, dopo aver lavorato insieme per molti anni, un giorno si sono separati: non andavano più d’accordo, e le reciproche incomprensioni erano diventate insanabili. Undici anni dopo, ricevono una nuova proposta: devono tornare insieme per una sera, una soltanto, per un programma celebrativo. Ma riusciranno a ricucire lo strappo che li aveva divisi?

'The Sunshine Boys', in italiano 'I ragazzi irresistibili', è una delle più fulminanti e strepitose commedie di Neil Simon: debuttò a Broadway nel 1972, e nel 1975 – cinquant’anni fa – è divenuta un celebre film con Walter Matthau e George Burns. Nel 1995 anche Woody Allen e Peter Falk ne interpretarono una versione tv negli States.

Maestri del teatro italiano e straordinari interpreti sono Umberto Orsini e Franco Branciaroli, i due grandi attori che da giovedì 9 a domenica 12 gennaio allo Storchi saranno proprio 'I ragazzi irresistibili' nella versione italiana della pièce, con la traduzione di Masolino D’Amico e la regia di Massimo Popolizio. "Non siamo un terzetto, ma un quartetto, con Luca Ronconi che era il filo rosso che ci univa – dice Popolizio -. Per la confidenza che ho con Umberto e Franco, ho potuto fare una regia senza dare i toni alle battute".

Sia Orsini che Branciaroli hanno recitato in ruoli drammatici, hanno portato in scena le grandi tragedie, eppure qui sono alla prova in una dimensione comica.

"La carta comica la catturai nei panni leggeri di ‘Servo di scena’ di Harwood e poi nel ruolo di un broker per ‘Il prezzo’ di Miller – sottolinea Orsini –. Credo che la differenza con le edizioni precedenti sia proprio nel fatto che noi non siamo attori comici, ma seri e percepiti come impegnati, e questo offre uno spessore maggiore ai personaggi".

"Ho alle spalle un ‘Don Chisciotte’ dove parodizzavo i timbri di Carmelo Bene e di Gassman nell’aldilà. E in un ‘Finale di partita’ ho interpretato Hamm con la voce di Peter Sellers imitando l’ispettore Clouseau – aggiunge Branciaroli –. Neil Simon è il Goldoni del ‘900: noi credo che faremo emergere la parte più nascosta del testo, che divertirà e commuoverà trattando della morte.

I due protagonisti sono due uomini vicini alla morte, e per di più con due attori anagraficamente nel ruolo che portano in scena la lunga esperienza di se stessi".

Certo, annota Orsini, "sappiamo entrambi che far ridere a teatro è la cosa più difficile e cerchiamo di farlo con serietà".

"Ogni sera portiamo sul palcoscenico voci – continua Orsini – posture e fisicità diverse senza microfoni: da questo punto di vista siamo una specie di avanguardia rivoluzionaria, gli ultimi portatori di una cultura fatta di sapienza e conoscenza".

"Al centro di questo testo ci sono l’attore, quello vero, e il teatro: sono necessari fiati, tempi, dizione, tutte qualità in disuso – sottolinea Branciaroli –. Ci sono una drammaturgia e un ritmo che l’attuale teatro, spesso ridotto a puro adattamento di romanzi, ha perso".

Come è stato notato da molti, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con la regia di Popolizio, riescono a offrirci una versione dei ’Ragazzi irresistibili’ che non è soltanto intrattenimento, anzi appare più vicina a un Beckett (come quello di ’Finale di partita’) o perfino a un Cechov (come quello de "Il canto del cigno").

È un omaggio "al mondo degli attori, e alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie".