"I ragazzi sono stati encomiabili. A San Marino sarà un’altra finale"

Mattia Gori festeggia la sua seconda vittoria sulla panchina della Cittadella, un 6-0 fragoroso che vale il +3 sulla zona playout. "Per noi contava vincere – spiega - farlo così ci dà una consapevolezza in più, ma devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo vissuto una settimana paradossale fra malattie, infortuni e squalifiche, ci siamo allenati in 14, ma i ragazzi avevano capito il momento. In questo mese ci sono successe cose incredibili, compreso il virus intestinale che ha colpito molti, ma i ragazzi sono stati encomiabili. Sapevamo di avere 3 gare determinanti per toglierci prima possibile dalla zona pericolosa, con questo 6-0 abbiamo fatto il primo passo, ce ne restano altri due. E’ una grossa iniezione di fiducia per la squadra e un po’ per tutto l’ambiente, così come il debutto di un nostro Juniores". Gori torna sull’emergenza che lo ha privato di 8 giocatori. "Alleno da tanti anni – spiega - ma non mi era mai successo di avere 6 over tutti fuori più il portiere, è venuto in panchina Aldrovandi che ci ha dato una grande mano per stare vicino alla squadra anche se gli mancano ancora 2 o 3 settimane prima di poter rientrare, speriamo che le febbri ci diano tregua, vediamo chi recuperare, almeno nessun diffidato è stato ammonito e questa è una bella notizia".

Ora il focus è sulla sfida di San Marino e sullo Zenith, altri due scontri cruciali. "Lascio sempre un giorno libero in più quando si vince senza prendere gol – racconta – ma i ragazzi mi hanno appena detto che non lo vogliono e che ci dobbiamo allenare anche martedì. E’ un bel segnale, abbiamo la testa sul San Marino che per noi è una finale come lo era questa, dobbiamo dare continuità in queste due gare".