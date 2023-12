I regali sotto l’albero. L’abbigliamento vince. Anche libri e profumi sono molto gettonati

Che tipo di regali hanno scelto i modenesi da mettere sotto l’albero? Secondo un sondaggio Confesercenti la spesa media è stata di 223 euro a testa (13% in più rispetto al 2022) e il 51% ha optato per l’abbigliamento, il 45% per i prodotti di profumeria, poi i libri con il 44%, giochi e giocattoli (38%), accessori moda (33%), gastronomia (29%) e infine tecnologia e gioielleria, entrambi al 24%. Per gli acquisti, i negozi fisici rimangono tra le prime scelte, luoghi dove si può trovare professionalità e cordialità e che assicurano l’acquisto del prodotto, cosa che non avviene con l’eCommerce a causa dei tempi di spedizione della merce.

"A livello di vendite – commenta una delle titolari del Filo, Lina Ghinelli – siamo in linea con l’anno scorso, che è un risultato discreto. Si vendono cose piccole, si vede che la gente vuole spendere i soldi in modo diverso come in cene, ristoranti o viaggi. Ho avuto un sacco di richieste di costumi da bagno. Sono andati benissimo i maglioni, gli accessori come borse, pellicce, teddy".

Da Martinelli, gli acquisti natalizi "sono partiti a fine novembre, – spiega Cinzia Ligabue, la proprietaria – Nei fine settimana siamo sempre stati presi d’assalto, durante la settimana un po’ meno. Da noi la gente ha acquistato foulard, borse, portafogli, qualche valigia. Quest’anno ho fatto realizzare anche un organizzatore da valigia Made in Italy e quello è piaciuto moltissimo. Le ragazze hanno comprato molto anche orecchini e bigiotteria, che costano un po’ meno".

"Il centro con le luminarie - aggiunge Stefano Lanozzi, titolare di Black Store Modena - è bellissimo e attira persone che vengono a vederle e farsi un giro per le strade illuminate. Io vendo calzature che non sono proprio il tipico regalo natalizio, quindi la gente qui ha regalato principalmente ’buoni’, per venire ad acquistare poi in futuro".

"Boom di vendite – racconta Martina Camellini, titolare di Zinipa – di profumi, orecchini, i bijou, regali ricchi di dettagli".

Infine, anche alla Città del Sole "gli acquisti di Natale sono iniziati presto – spiega la titolare Fabrizia Bergonzini – L’ultima settimana per noi come per tutti è stata cruciale, siamo molto contente. L’affluenza è stata molto buona e le vendite anche. Rispetto all’anno scorso sono positive, poi il valore dello scontrino medio si è un po’ abbassato. Magari è aumentato il numero di scontrini, ma più bassi".

"I regali variano in base alla fascia d’età. – prosegue – Per i piccolini e neonati sono i morbidi i più gettonati, per i più grandini fino ai sei anni sono andati molto i giochi di costruzione. In generale, i clienti vogliono regalare un gioco che sia educativo e coinvolgente. Poi piacciono molto anche i giochi di società da giocare in famiglia, dopo pranzi e cene natalizi, ma ci sono anche tanti altri articoli sia per ragazzini più grandi che per adulti".

Sofia Silingardi