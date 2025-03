"I rendering di Palazzo Ducale solo uno scherzo. Ma i modenesi non abboccano alle arlecchinate"

"Contrordine compagni! Il pomposo evento di Modena Life di giorni addietro tenutosi tra le prestigiose mura dell’Accademia Militare non c’è mai stato, anzi, l’evento c’è stato ma i contenuti cioè il Progetto di Rigenerazione del comparto residenziale Manfredini con tanto di rendering, riportato in quanto distribuito nel corso dell’evento erano uno scherzo". È sarcastica Maria Grazia Modena della lista Modena per Modena. "Modena Life afferma che non esiste un progetto, non ci sono i finanziatori, ma era solo ’solo una filosofia d’intervento’. Una pasquinata che se rappresentata il primo di aprile avrebbe riscosso applausi sperticati da parte questa volta degli accorti modenesi, che non si fanno conquistare dalle arlecchinate della politica".