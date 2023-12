I reporter Nazzi e Sala ospiti al Monzani

Questo weekend la rassegna ‘Forum eventi’, organizzata da Bper Banca con il patrocinio del Comune di Modena, raddoppia e porta in città due grandi nomi del giornalismo italiano e le loro ultime opere: oggi alle 17.30 Stefano Nazzi presenta ‘Il volto del male’, domenica alla stessa ora Cecilia Sala e il suo ‘L’incendio’. Si possono raccontare delitti efferati senza morbosità e spettacolarizzazioni. Lo dimostra Stefano Nazzi che con ‘Il volto del male’ (edito da Mondadori) spiega perché non c’è sempre un movente. L’autore del podcast Indagini, vincitore di due premi (Podcast dell’anno 2023 e migliore podcast della categoria True Crime) e da mesi ai primi posti delle classifiche di ascolti in Italia, sul palco del Bper Banca Forum Monzani presenta il suo libro che racconta dieci vicende inquietanti di uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti spietati. Dai più noti, come Nicola Sapone delle Bestie di Satana o Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti. Nazzi parte dalla domanda ’Perché l’ha fatto?’ e da qui racconta com’erano, come sono diventati dei ‘mostri’ e ciò che è successo dopo. La giornalista Cecilia Sala porta sul palco del Monzani un libro che affronta ben tre roghi che si sono sviluppati in tre specifiche regioni del mondo: i tre punti di vista di ragazzi in conflitto tra Iran, Ucraina e Afghanistan. Questo è ‘L’incendio’ (Mondadori), il romanzo di una giornalista che negli ultimi mesi ha saputo raccontare la guerra attraverso le immagini e il suono, grazie al podcast quotidiano Stories.

c.mas.