I residenti del Villaggio Europa: "I ritocchi qua e là non bastano. La qualità della vita è peggiorata"

La viabilità nella Zona 30 del comparto residenziale ‘Villaggio Europa’ sarà riqualificata rendendo il contesto maggiormente accessibile e fruibile. La Giunta comunale ha infatti dato il via libera alla programmazione degli interventi pubblici e al relativo progetto esecutivo a completamento degli interventi a cura di Conad nell’ambito dell’ampliamento del Polo logistico Conad nord-ovest. L’intervento, del valore di circa 60 mila euro, sarà effettuato entro fine anno e prevede la realizzazione di un attraversamento in via Europa e di un percorso parallelo a via Canaletto, la definizione dell’ingresso dell’area verde e la desigillazione dell’aiuola di via Svizzera, la riqualificazione del marciapiede in via Europa e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

"Le modifiche che riguardano la viabilità nei pressi di Villaggio Europa sono generalmente positive, tuttavia non bastano a compensare l’impatto negativo del Polo Logistico Conad sul quartiere". Lo dice Fabrizio Benelli, referente del Comitato Villaggio Europa. Secondo i residenti del quartiere, infatti, molte delle azioni in programma non rappresentano una novità significativa rispetto a quanto discusso con la precedente amministrazione. "La maggior parte degli interventi annunciati – sottolinea Benelli – è stata resa possibile grazie alla battaglia che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi. Per questo motivo, non ritengo sia opportuno attribuire troppi meriti a Conad, dato che molte di queste opere erano già in corso prima delle elezioni amministrative". Secondo il comitato, in ogni caso, queste azioni restano insufficienti per il benessere dei residenti: "Gran parte degli interventi segnalati – prosegue Benelli – riguarda semplici opere di manutenzione ordinaria. A Villaggio Europa persistono diverse problematiche che creano disagi, come la mancanza di percorsi ciclopedonali e strade in cattivo stato. È inaccettabile che chi usa un passeggino debba circolare in strada a causa dell’assenza di marciapiedi o delle radici degli alberi". Oltre alla questione relativa alla viabilità, restano i malumori rispetto al Polo Logistico Conad. "L’arrivo della nuova struttura – racconta il referente – ha reso insostenibile la vita per i residenti, aggravando i disagi legati ai rumori dei lavori, che dovrebbero terminare alle 19 ma spesso si protraggono oltre alle 20.30. Inoltre, le case e i giardini di chi abita nella zona sono costantemente invasi dalla polvere". "Un altro aspetto controverso – denuncia Benelli – riguarda una variante approvata dalla precedente amministrazione senza consultare i cittadini. Si tratta di una cisterna che doveva essere costruita sottoterra, ma che, invece, verrà realizzata in superficie, comportando la perdita di un’ulteriore area verde a scapito dei cittadini". Infine, la segnalazione di un ulteriore intervento, che ha creato non pochi mal di pancia tra i residenti. "Qualche giorno fa – conclude – sono state installate alcune siepi accanto alle barriere acustiche che costeggiano via Svizzera e via Svezia, ma purtroppo, a distanza di pochi giorni sono state rimosse. Da quanto ci è stato riferito, pare si sia trattato di un errore, perché tali siepi dovevano essere piantate all’interno del perimetro del Polo Logistico. Un vero peccato".