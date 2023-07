I residenti di via Stradella "Dopo anni di battaglie e disagi abbiamo ’rallentato’ le auto"

di Emanuela Zanasi

Per i residenti di via Stradella è una vera conquista. Dopo anni di proteste, petizioni e richieste ufficiali finalmente hanno raggiunto l’obiettivo; rallentare quelle auto e moto che da sempre sfrecciano come razzi sotto il loro naso, sfiorando i muri delle case. Il Comune ha infatti finalmente realizzato alcuni rialzamenti stradali dissuasori della velocità lungo il tratto abitato di quell’arteria di campagna utilizzata come alternativa alla trafficata via Giardini. La strada infatti ieri è stata chiusa e hanno fatto la loro comparsa operai e macchinari. Un piccolo disagio momentaneo per gli abitanti che però non si può paragonare alla soddisfazione di vedere che qualcosa cambia.

"Un dosso qui, un altro, vicino alla casa della Daniela, altri due su via Cadiane che è la parte più importante perché è da lì che molti non rispettano lo stop - spiega orgogliosa la combattiva Lidia Randighieri, 81 anni, che abita proprio ad angolo tra via Stradella e via Cadiane – perché ora i segnali ci sono ma nessuno li rispetta"! Dopo le numerose proteste dei residenti, la più eclatante delle quali è andata in scena nell’agosto scorso quando il comitato, armato di striscioni e cartelli ha fatto avanti e indietro sulle strisce costringendo le auto a fermarsi, l’Amministrazione aveva provveduto ad istituire il limite dei 30 chilometri all’ora, che però, assicurano i residenti, viene regolarmente ignorato.

Ora la conclusione del progetto. Non si tratta di veri e propri dossi, impossibili per motivi di sicurezza da installare su via Stradella, come l’utilizzo di autovelox mobili per il controllo della velocità, ma di rialzamenti della sede stradale in entrambe le vie, nei tratti di avvicinamento all’incrocio. La lunghezza delle piattaforme, rampe comprese, e di 10 metri. I residenti ora sono più fiduciosi. "La segnaletica c’è – precisa Lidia – ora si spera che vadano più piano perché il limite nessuno lo rispetta, soprattutto nelle ore di punta".

"Il Comune ha mantenuto la sua parola e noi siamo molto contenti – il commento di Daniela Vignocchi, tra le promotrici del comitato – speriamo che ora gli automobilisti capiscano, per noi è una bel traguardo". I residenti della piccola borgata erano arrivati al punto di avere paura ad uscire di casa; lì vivono anche anziani, disabili, famiglie con bambini e mettere il piede fuori casa è quasi una roulette russa, per non parlare dei tanti animali domestici investiti in quel tratto. "Noi sentiamo la velocità delle auto quando sono ancora lontane – conclude Daniela Pagliani – ora speriamo che qualcosa cambi".