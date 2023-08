I residenti protestano "Pedonalizzazioni, parcheggi ’erosi’ una via dopo l’altra"

"Pochi posteggi eliminati con le nuove pedonalizzazioni? Non è così se si guarda all’insieme e agli interventi ‘a spezzatino’". Il comitato dei residenti del centro storico torna all’attacco sulle ultime decisioni dell’amministrazione in fatto di ‘addio alle auto’ in alcune zone del cuore cittadino. Dopo le proteste su via Gallucci e Sant’Eufemia e la pronta risposta dell’assessore al Centro storico, Andrea Bosi, il gruppo di residenti rincara la dose: "Ci troviamo costretti a replicare all’affermazione secondo cui ‘le pedonalizzazioni vanno a toccare pochissimi parcheggi, meno delle dita di una mano’. Al di là della verifica effettiva del numero di posti venuti meno – sottolinea uno dei portavoce del comitato, Giuliano Zanni –, questa è la dichiarazione ricorrente che viene rilasciata in questi casi, che tradisce il metodo furbastro e irritante con cui vengono poste in atto tali iniziative. Anziché affrontare il problema in modo organico con un serio confronto con i residenti, come il comitato chiede da tempo, si preferisce procedere a piccoli stralci argomentando sistematicamente che in fondo il provvedimento presente non impatta che pochi cittadini". A fare la differenza, aggiunge Zanni, non è l’azione singola, ma il saldo finale di queste operazioni, a cui se ne aggiungeranno presto altre: "Oggi una manciata di posti in Via Gallucci Sant’Eufemia, ieri altrettanti nella prima parte di Canalchiaro, domani ancora altri nella seconda parte di Canalchiaro in corso di ristrutturazione e così via, va avanti in questo modo da anni. E’ degli ultimi giorni per esempio, la notizia che la consigliera Beatrice di Maio del gruppo Modena Sociale ha presentato una mozione per la pedonalizzazione di via dei Servi e dell’adiacente piazzetta dei Servi. Siamo certi che, viste le ‘alte’ motivazioni, tale mozione verrà tenuta nella più alta considerazione dal Consiglio e dalla giunta. Si tratterebbe di altre decine di posti sottratti alla sosta dei residenti". Per il comitato del centro storico "questo modo di procedere deve finire se davvero si ha a cuore di conservare la fiducia nei cittadini dando finalmente un senso a quel principio di condivisione tante volte sbandierato. Concludiamo con un invito alla consigliera Di Maio di enumerare le ‘diverse richieste’ che le sarebbero pervenute da residenti della zona in favore della sua iniziativa. Anche questo è un modo di procedere classico. C’è sempre ‘qualcuno’ che richiede accoratamente tali provvedimenti e del cui parere si tiene gran conto, salvo poi ignorare i pareri contrari di altri residenti ben più numerosi".

Vincenzo Malara