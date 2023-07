I residenti segnalano un via vai sospetto, scoperto mezzo milione di euro in droga e contanti

Erano stati i residenti a segnalare quello strano via vai nei pressi dell’appartamento di via Asiago, a Modena. Quando gli agenti della squadra mobile, insieme alla polizia locale e alle unità cinofile, avevano fatto irruzione nell’abitazione, avevano scoperto all’interno ben 38 chili di hashish, quattro di cocaina e 26mila euro in contanti.

La merce, nascosta in un sottotetto, una volta piazzata sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori oltre mezzo milione di euro. Ieri il giovane italiano, un 30enne ritenuto il corriere dello stupefacente è stato condannato a cinque anni di carcere mentre il complice ucraino, affittuario dell’appartamento e del solaio ad un anno e sei mesi, pena sospesa- La difesa, rappresentata dall’avvocato Enrico Fontana ha dimostrato che il giovane non sapeva della presenza di tutti quei chili di sostanze stupefacenti in solaio e il ragazzo è stato condannato per la sola detenzione dell’hashish in casa, del peso di circa mezzo chilo e delle fialette di anabolizzanti. Il Riesame aveva dato il via libera invece alla scarcerazione delle due gemelle ucraine – di cui una fidanzata dell’affittuario –, trovate nell’appartamento durante il blitz e arrestate lo stesso giorno, ovvero una settimana prima di Natale del 2021.

Secondo i giudici del Riesame nei confronti delle due donne di 20 anni non erano emersi gravi indizi di colpevolezza e la posizione delle sorelle è stata poi archiviata.

v.r.