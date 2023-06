I ricordi di Giovanardi "Venivamo entrambi dalle scuole Salesiane Per me era un amico"

Anche lui ha aderito al progetto di Berlusconi fin dall’inizio, anche se il suo percorso politico, pur nel centrodestra, è andato su binari paralleli ma diversi. Con il governo Berlusconi però, Carlo Giovanardi, che alla discesa in campo del Cavaliere era già deputato con la Dc, ha ricoperto diversi incarichi di prestigio.

"Ricordo ancora quel giorno del gennaio 1994 – ricorda Carlo Giovanardi – Era scoppiata tangentopoli, arrivò un messo da Roma e ci disse che la Dc chiudeva. Il giorno dopo raggiunsi Casini e Roma e insieme telefonammo a Berlusconi. Sposammo il suo progetto politico e fummo eletti con il Ccd. Con i governi di Berlusconi sono stato vicepresidente della Camera, ministro per i rapporti con il Parlamento e sottosegretario di Stato. Ma al di là della carriera politica – continua Giovanardi – mi piace ricordare Berlusconi come un grande amico. Avevamo in comune l’esperienza nelle scuole Salesiane. Entrambi sapevamo a memoria l’inno ‘Don Bosco ritorna tra i giovani ancor’... Per capire se qualcuno aveva davvero frequentato i Salesiani, gli chiedevamo di recitarlo a memoria. Il futuro di Forza Italia? Era una sua creatura, morirà con lui. Era fatto così, molto accentratore. Certo, in questo momento a livello politico c’è una grande vuoto, c’è il popolo del centrodestra cattolico non sovranista che da qualche parte si dovrà collocare. Occorrerà mettere insieme le forze, creare un soggetto politico nuovo e, democraticamente, organizzare un congresso ed eleggere un leader".

Tornando a Berlusconi, Giovanardi ricorda la sua abilità in politica estera: "Era europeista convinto e filo americano ad oltranza. Dieci anni fa sosteneva che Putin era un capo di Stato di cui ci si poteva fidare e che poteva diventare amico dell’Europa. Su questo aspetto – continua Giovanardi – forse si è sbagliato, ma sfido chiunque a prevedere, allora, quello che Putin ha fatto giusto un anno fa. Comunque aveva indubbia capacità diplomatiche ed era bravo a costruire amicizne in campo internazionale".

Tornando all’uomo Berlusconi, l’ex ministro e senatore vuole sottolineare soprattutto la generosità: "Era un uomo buono. Per i suoi collaboratori stretti, per i suoi dipendenti, era pronto a farsi in quattro. Gli avversari politici non erano mai nemici, ma semplici antagonisti. Non gli ho mai sentito dire cattiverie nei loro confronti. Lui invece – continua Giovanardi – ne ha subite tante. Ha speso milioni di euro in avvocati per difendersi da accuse infondate. E quando è stato condannato ha accettato di svolgere servizi socialmente utili in un ospizio, era la misura alternativa al carcere che gli era stata concessa. Era diventato un animatore, fece il suo dovere fino in fondo anche in quell’occasione. Tornando alla sue generosità – conclude l’ex ministro modenese – mi piace ricordare un aneddoto. Eravamo a una cena all’istituto Salesiano che lui stesso aveva frequentato. IL rettore, tra il serio e il faceto, gli disse che aveva aiutato don Gelmini con un’offerta e non aveva mai pensato ad aiutare quella che era la sua ex scuola. Vidi con i miei occhi Berlusconi che, per tutta risposta, tirò fuori il libretto degli assegni e n e staccò uno mettendoci mezzo milione di euro... A quel punto presi la parola io facendo una battuta: tirai fuori 50 euro e li diedi al rettore, dicendogli che per me quella cifra, equivaleva ai 500mila che gli aveva dato Berlusconi... al di là delle battute, conferma che sarà stato un uomo molto ricco, ma so per certo che ha dato tantissimi soldi in beneficenza, senza farlo sapere a nessuno".

Roberto Grimaldi