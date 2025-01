I ricordi protagonisti nelle fotografie di Chiara Spaggiari

Da San Possidonio a Berlino, il sogno di Chiara Spaggiari continua. La fotografa originaria della bassa, da più di dieci anni in Germania, esporrà le sue opere nella mostra "Com’era-As it was", che verrà allestita a Kreuzberg, quartiere di Berlino, dal 31 gennaio fino al 3 marzo. Protagonisti dell’esposizione, saranno i ricordi, mai cristallizzati nel passato, ma sempre vivi: "Le memorie continuano a trasformarsi nel tempo, soggette a infinite reinterpretazioni – dice Chiara – sotto la perpetua lente di ingrandimento dell’esperienza e della vita stessa". Da questo pensiero il progetto della raccolta di immagini di Chiara Spaggiari, artista di casa nostra ormai nota anche all’estero.