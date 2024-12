I Ris a casa dello ’sceriffo’. Ma non c’è traccia di sangue

Sull’auto dello sceriffo non sarebbe stato trovato nulla di rilevante in relazione alla scomparsa di Daniela Ruggi, 31 anni, la giovane di Vitriola di Montefiorino di cui si sono perse le tracce dal 20 settembre. Domenico Lanza, 67 anni, è indagato per detenzione di armi clandestine e per sequestro di persona. Ieri i carabinieri del Ris di Parma hanno effettuato un’attenta ricognizione sulla vettura dell’uomo e all’interno della sua abitazione a Polinago, sull’Appennino modenese. Ad escludere elementi di rilievo sull’auto è stato l’avvocato dello sceriffo, Fausto Gianelli: "Confermo, nulla di significativo in relazione alla scomparsa di Daniela. I carabinieri del Ris hanno compiuto un accertamento molto accurato, col luminol, anche nel bagagliaio. Di tracce ematiche non ne sono emerse. Sono stati raccolti campioni nei punti di contatto, per vedere se ci siano tracce occulte, che non appaiono, o tracce biologiche". L’avvocato Gianelli ha anche spiegato che chiederà a breve la scarcerazione di Lanza (detenuto in misura cautelare per detenzione di armi) e il dissequestro dell’abitazione. Proprio nell’abitazione, ieri pomeriggio, la seconda tappa dei Ris. Ma anche in questo caso i primi accertamenti hanno avuto esito negativo.