I risultati delle modenesi

Campionati minori di pallavolo tra alti e bassi per le squadre modenesi, comunque protagoniste: nel torneo di B maschile, prosegue il duello in testa tra National Villa d’Oro e Kerakoll Sassuolo, anche se le vittorie conquistate non sono state facili. I rossoneri di Barozzi vendicano la sconfitta dell’andata patita dal DualCaselle, ma faticano un set per chiudere la partita, peraltro dominata, mentre la Kerakoll deve piegare la strenua resistenza della Moma Anderlini, che cade solo al quinto set, dopo essersi portata avanti 2-1. Altro bel derby a Fiorano, dove la Malagoli Tensped porta a casa solo un punto, battuta a domicilio da un Modena Volley sempre più convincente, e sempre più lontano dalla zona retrocessione, dove rimane l’Univolley, che riposava. In B1 Femminile doppio 3-0 decisamente diverso per le modenesi: negativo, ma sfiorando almeno un set, quello del Volley Modena, che però giocava in casa dell’implacabile capolista Imola, vittorioso quello della BSC Sassuolo, che vendica la sconfitta dell’andata, approfittando anche del calo evidente del Genova. Nel torneo di B2 femminile, la Zerosystem S.Damaso perde subito il primato appena conquistato, facendosi battere in casa al tie break dal Be One Verona: ne approfittano l’Alseno, che passa come un tornado alla Bonatti di Mirandola sulla Drago Stadium, ed il S.Giorgio Piacentino, che strapazza una Moma Anderlini. Alla fine fa festa l’Hidroplants Soliera 150 che non si ferma più, e porta a casa tre pesantissimi punti salvezza, surclassando il Cerea.

Riccardo Cavazzoni