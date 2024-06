I risultati, le prime analisi del voto: "Il campo largo è la ricetta giusta. E gli elettori ci hanno premiato"

"I risultati che ci arrivano da Modena e dagli altri Comuni della provincia sono davvero soddisfacenti, persino oltre le aspettative". Queste le prime parole a commento dei risultati delle elezioni modenesi da parte del Segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico Roberto Solomita. "Rispetto alle scorse Europee, con quasi il 40% dei suffragi il Pd è nettamente il primo partito in provincia, crescendo del 7%, e in termini di voti assoluti siamo stati premiati, incrementando in maniera significativa i nostri elettori, sia rispetto alle politiche 2022 che alle europee 2019. Un plauso ai nostri candidati al Parlamento europeo, e in particolare per la valanga di preferenze, oltre 48mila, sul territorio provinciale per il Capolista Stefano Bonaccini. Per quanto riguarda le amministrative, le splendide affermazioni di Modena, Carpi, Castelfranco, Formigine, Fiorano, Maranello, Soliera e di tutti gli altri principali centri in cui governavamo si completano con il grande risultato di Sassuolo, dove Matteo Mesini strappa la vittoria al centrodestra e diventa il Sindaco più giovane che la città abbia mai avuto. Anche il ballottaggio a Mirandola ci pare un dato assai significativo. Insomma, una proposta di governo seria, credibile, un dialogo costruito con i cittadini e un confronto aperto e maturo con le altre forze politiche che ha portato in molte realtà a costruire un campo davvero largo: questa la ricetta che ha fatto sì che i modenesi abbiano ritenuto la nostra proposta di gran lunga più preferibile. I nostri complimenti a tutti gli eletti, e alle centinaia di volontari e militanti che per mesi hanno reso possibile questo risultato così soddisfacente. Oggi è una bellissima giornata per la Modena progressista e per il Partito Democratico".

La segreteria di Cisl Emilia Centrale si è complimentata per il risultato di Massimo Mezzetti, un risultato netto che arriva dopo una campagna elettorale nella quale Mezzetti ha disegnato un percorso per il cambiamento che si è fatto carico, in modo non banale, di dare risposte coraggiose alle grandi trasformazioni sociali, economiche e urbane che sta affrontando il Capoluogo. Ora Cisl Emilia Centrale si aspetta dal sindaco Mezzetti che venga messo a terra questo cambiamento con il metodo migliore, quello che non sbaglia mai: ascoltare, confrontarsi senza paure andando fuori dal palazzo, scrivendo insieme ad associazioni e forze sindacali una nuova e straordinaria pagina di partecipazione. Mezzetti ne ha parlato con passione al confronto che proprio Cisl ha organizzato la scorsa settimana e siamo certi che, unendo col dialogo le energie migliori di Modena, il Sindaco saprà costruire quell’innovazione a supporto delle famiglie e di chi lavora".