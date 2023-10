I Rosso-Verdi avvertono: "Primarie, il Pd partecipi con un solo candidato"

"Sarebbe preferibile individuare un candidato espressione del programma comune di un’alleanza che vada dal Pd al M5s, ma se proprio si dovesse arrivare alle primarie il Pd non può presentarsi con due candidati". È un indicazione di percorso, ma anche un avvertimento quello lanciato dalla rete Rosso Verde, nello specifico da Paolo Silingardi, che ieri mattina si è presentata alla provincia di Modena. Si tratta di partiti (SI Modena e Europa Verde Modena), entità territoriali regionali civico-politiche (come ‘Insieme a Sinistra’) e liste civiche provinciali a carattere progressista già esistenti o in via di definizione per le prossime amministrative del 2024 nei 34 comuni, "la prima esperienza in Italia di questo genere". A illustrare il progetto Giorgio Bolognesi di Sinistra Italiana, Paolo Silingardi (Europa Verde), Paolo Trande (Insieme a sinistra). I promotori chiedono "forte discontinuità rispetto alle politiche amministrative adottate dalle amministrazioni di centrosinistra a trazione Pd in questi anni", per esempio su consumo di suolo, Bretella Campogalliano Sassuolo, esternalizzazione dei beni comuni al privato, politiche per la casa da parte dei Comuni che non privilegiano l’edilizia popolare per consentire l’accesso alle abitazioni a prezzi ragionevoli. "Deve essere possibile costruire solo su suolo già urbanizzato e superare la logica del 3 per cento al massimo di espansione puntando sul saldo zero, così come occorre andare oltre la nuova arteria autostradale investendo maggiormente sul trasporto su ferro". Focus anche sulla difesa della sanità pubblica, e al contrasto al lavoro nero e precario per la tutela dei redditi. A tutte le forze progressiste, democratiche ed ecologiste (a partire da M5S e Pd) "chiediamo di aderire al Tavolo Provinciale Permanente che proponiamo di istituire per il confronto sulle prossime elezioni amministrative e regionali".

Non c’è tanta voglia da parte dei ‘nodi’ della Rete Rosso Verde di parlare di candidature, ma, sollecitati in proposito, spuntano considerazioni interessanti sul metodo: "I nomi devono essere funzionali al progetto e alle alleanze, che auspichiamo larghe sui territori. Confidiamo nella possibilità di arrivare a un unico candidato comune, anche un civico perché no, che metta d’accordo l’eventuale alleanza". Le primarie di coalizione? "Non sono un totem, il nostro obiettivo non è fare le primarie, ma fare politica per migliorare la vita delle persone". Ma se proprio vi si dovesse arrivare, la condizione è che "il Pd non presenti due candidati, ma solo uno: non vogliamo diventi un regolamento di conti al loro interno".

A margine della presentazione, considerazione da parte di Trande sul caso Lucà, l’assessora di Modena sconfessata da Modena civica e che presto dovrebbe essere sostituita. "Risentiti per i due pesi e le due misure? Il risentimento non è una categoria politica, bisogna essere lucidi e ragionare sulla soluzione migliore considerando anche questo passaggio come una tappa importante del percorso fino alle amministrative".