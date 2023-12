I Rulli Frulli ’varano’ il food truck. La nuova ricetta per l’inclusione

Come in un processo di gemmazione, l’associazione Rulli Frulli è pronta a dare vita ad un altro progetto "rivoluzionario" che vuole fondere produzione alimentare, inclusione sociale e formazione, contribuendo alla crescita personale e professionale di individui fragili all’interno della nostra comunità. Si chiama "RulliFood Truck". "L’idea – racconta Federico Alberghini, direttore della Stazione Rulli Frulli – nasce da una riflessione fatta quest’estate pensando alla cucina della Stazione Rulli Frulli, che è diventata ormai un punto di riferimento della ristorazione per tutti i prodotti a Km 0. Il fine è portare in giro quello che realizza RulliFood, un progetto dedicato che recepisce il metodo Rulli Frulli: stare insieme e condividere una iniziativa che guarda a ragazzi di diverse età e diverse abilità". Il progetto RulliFood è l’ultima sfida assunta dall’associazione. "Dopo la falegnameria sociale che è stato il nostro primo step lavorativo e il secondo, due anni fa, la Stazione bar, cucina e ristorante adesso – spiega Agnese Donati, responsabile amministrazione e progettazione della Stazione – da ottobre è attivo RulliFood, un progetto di produzione alimentare dove abbiamo come sempre deciso di lavorare non solo con ragazzi fragili, ma di creare una rete territoriale, perché è fondamentale per la nostra associazione fare progetti che siano per tutti, quindi oltre che per ragazzi con disabilità, è aperto anche a ragazzi delle scuole superiori, a pensionati e persone che non stanno lavorando o indigenti che qui possono imparare una professione nuova". Il progetto si compone di diverse attività: la formazione dei ragazzi, l’incontro fra più persone ognuna con il proprio vissuto, la produzione alimentare e il Food Truck. Nello specifico del Truck, che verrà inaugurato oggi alle 20 alla presenza della ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Prefetto Alessandra Camporota e del Questore Donatella Dosi, non sarà solo un mezzo di trasporto, ma un veicolo che da gennaio 2024 intende portare l’inclusione che è nel Dna della associazione Rulli Frulli nelle strade di tutta Italia, trasmettendo un messaggio di accoglienza e uguaglianza a ogni passante. Ogni piatto servito racconterà una storia di passione, dedizione e impegno per la sostenibilità. Il RulliFood Truck, è frutto del supporto di tanti che hanno creduto nel progetto e hanno deciso di sostenerlo. "Ed è grazie ad una grande raccolta fondi che ha promosso Raimondo Soragni, ex sindaco di Finale, – sottolinea Alberghini – che abbiamo potuto mettere insieme i 97mila euro necessari all’acquisto del furgone, trasformando in poche settimane questo progetto in realtà". A donare il Truck all’associazione Rulli Frulli Lab sono stati: Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che ha corrisposto la parte più consistente della somma necessaria, Banca Mediolanum (dott. Mauro Goldoni), Gruppo Sorgenia Milano, la rinomata Acetaia Mazzetti di Cavezzo del Gruppo Acetum, il gruppo interprovinciale Eravamo 4 Amici Al Bar, l’azienda Finalese Casoni Liquori e la Carpigana Essential. Importante anche il contributo di Fag Arti Grafiche attraverso il direttore generale Sergio Vairetto e del dottor Alberto Spallanzani per il gruppo Spallanzani.

Alberto Greco