I sacrifici di Cristiano per diventare ’Ironman’

Da Serramazzoni alla terza edizione di Ironman 70.3 Venezia-Jesolo, in mezzo a 3mila partecipanti provenienti da tutto il globo terracqueo e con un tempo, fissato dal cronometro, che dice molto sulle sue potenzialità agonistiche. A 26 anni, e con un’esperienza nel mondo degli Ironman che nasce meno di un anno fa a Cervia, Cristiano Cappi, domenica scorsa, ha fatto vedere grandi cose. Ha finito la sua seconda competizione in poco più di 5 ore. Insieme al fratello Davide gestisce una palestra molto conosciuta a Pavullo e in tutto il Frignano. Vive a Serramazzoni. In appennino ovviamente si allena e adesso sogna.

Ben 1,9 km a nuoto, 90 in bicicletta e 21 di corsa. Passata la paura?

"Nuoto e bicicletta sono andate come mi aspettavo. Nella corsa, invece, ho accusato qualche problema fisico di troppo, potevo fare meglio".

Rispetto alla prima gara di Cervia, però, il miglioramento è stato sostanziale.

"È uno sport particolare il triathlon, uno sport nel quale la piena maturità atletica, come in tanti sport di fatica, si acquisisce più avanti. Tra i 35 e i 40 anni non c’è l’esplosività tipica della mia età ma c’è l’esperienza e soprattutto la capacità di adattarsi alla ’sofferenza’ sulla lunga distanza. Ad ogni modo, per tornare alla domanda: ho tolto circa 30 minuti al tempo di Cervia dello scorso settembre".

L’alimentazione è fondamentale per arrivare a certi livelli? "È un buon 50% a cui poi si deve aggiungere la componente ambientale: famiglia, preparatori tecnici e… stimoli, tanti stimoli, persone che ti spronino e che ti sappiano stare vicino".

Uno pensa agli Ironman e, di riflesso, si immagina degli energumeni statuari...

"La base fisica è importante, ma come dicevo prima la componente psicologica è forse ancor più essenziale. Parlo di me: un metro e 81 per 78 chili credo siano grandezze normali. Faccio 6-7 pasti al giorno, bilanciati dal punto di vista dell’apporto calorico, ricchi di frutta, verdura e tanta acqua. Non bevo, non fumo ma se il fine settimana devo uscire con gli amici qualche strappo alla regola lo faccio e non mi crocifiggo".

Quante persone ti seguono? "Un nutrizionista, un allenatore a 360 gradi su tutte e tre le discipline, Matteo Torri, e uno specialista del nuoto come Valerio Passini. Mi alleno ogni giorno e nei fine settimana intensifico gli sforzi con allenamenti più lunghi. Nuoto, bici e corsa. Di continuo e alternandoli come posso in funzione delle disponibilità orarie".

Bello vivere in montagna ma… "Ma è dura, più dura che in città. Prendiamo il caso del triathlon: qui non abbiamo una struttura di riferimento come potrebbe essere in pianura. Mi piacerebbe che la nostra montagna investisse di più su questi sport ’minori’. Bisognerebbe cominciare con i bimbi, seguirli e indirizzarli dalle più tenere età. Per il resto la bellezza dell’ambiente e della gente che abita qui… me la tengo stretta".

Oltre a te, un altro montanaro di Pavullo ha vinto la sua scommessa a Jesolo.

"Michele Monti. Ci siamo visti in un cambio di frazione. Entrambi stanchi ma soddisfatti di quanto stavamo compiendo. Lui ha un’altra età e anche tanta esperienza in più".

Che cosa ti aspetti dopo l’exploit di domenica?

"Voglio stare bene e togliermi ancora qualche soddisfazione. Il 28 maggio, per dire, ho un’altra bella gara al Mugello".

