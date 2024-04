I saldi tra luci e ombre : "L’on line ci danneggia"

A Modena e provincia i saldi invernali, hanno registrato risultati discreti per il primo mese, dove lo scontrino medio è stato di 94 euro, poi hanno via via perso appeal. A danneggiare le vendite in saldo, le tante scontistiche in vigore tutto l’anno sulle piattaforme online senza alcuna regolamentazione "che vanno a ledere le vendite promozionali dei negozi fisici". Tra le altre cause, "anche l’erosione del potere di acquisto delle famiglie, generato dall’inflazione degli ultimi due anni che non solo ha compresso i consumi in termini di volumi, ma che ora segna una decrescita generalizzata anche in termini di valore". L’analisi è di Confesercenti e Giulio Po tira le somme così: "I saldi non hanno avuto il risultato sperato e per il settore moda continua una difficoltà che dura da troppo tempo. Servono regole stringenti per i colossi dell’online e una regolamentazione sull’eccesso di offerte che si registra nel nostro settore che fanno sì che il nostro mercato sia in balia degli sconti tutto l’anno".

La distribuzione tradizionale nei negozi fisici dei prodotti appartenenti al settore moda, "da sempre fiore all’occhiello del made in Italy, oggi si trova, per varie ragioni in uno stato di crisi profonda. I dati ci dicono che, su scala nazionale nel 2023, su ogni impresa che ha aperto quattro hanno chiuso l’attività, a Modena una ogni tre", segnala Po. "L’usanza di acquistare in sconto – continua – vero o presunto tale, largamente utilizzato dalle piattaforme online che propongono in totale libertà e in assenza di regole massicce campagne promozionali, crea un enorme problema di distorsione della concorrenza e la rete tradizionale del settore moda rischia di sparire di fronte allo strapotere mediatico ed economico di cui dispongono le grandi piattaforme dell’online. I fattori di distorsione della concorrenza sono evidenti e bisogna ristabilire in fretta un equilibrio, garantendo parità di condizioni fra le diverse forme distributive". I saldi costituiscono ancora, per gli operatori del settore moda, "un patrimonio però occorrono interventi sulla data unica decisa a livello nazionale, sulla durata e sull’assetto normativo. Necessarie anche una maggiore attenzione alla tempistica su cui dare il via alle vendite di fine stagione. I saldi possono rappresentare ancora una grande opportunità per i consumatori a condizione che sia garantita la possibilità di comparare le diverse offerte in cui anche il piccolo esercizio possa competere", conclude Po.