"I servizi di soccorso garantiscono i cittadini"

Accogliere la richiesta dei sindaci del Frignano, di ripristinare il medico del 118 a Fanano, assicurando sul territorio montano il mantenimento dei servizi sanitari salvavita. A chiederlo sono i consiglieri di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò, con un’interrogazione immediata in Regione.

"Dal 1° luglio l’Ausl Modena ha deciso di non rinnovare i contratti dei medici dell’emergenza territoriale operanti nella postazione di Fanano - spiega Arletti - determinando la soppressione del servizio di emergenza avanzata con medico a bordo nell’area dell’Alto Frignano. Una decisione che ha suscitato forti critiche da parte di cittadini, associazioni, sindacati e amministratori locali, poiché comporta tempi di soccorso più lunghi e rischia di compromettere la gestione delle urgenze tempo-dipendenti in un territorio complesso e caratterizzato da viabilità difficile".

A rispondere è stato l’assessore alla Sanità Massimo Fabi che ha ribadito che la Regione "non attuerà mai modifiche dell’organizzazione del servizio che possano mettere a rischio la vita dei cittadini". Fabi ha chiarito che, attualmente, l’area dispone di un’ambulanza infermieristica h24 a Fanano, di un’ambulanza infermieristica h12 a Sestola, di un’auto infermieristica h24 nell’Alto Frignano, di un’ambulanza infermieristica e di un’automedica h24 a Pavullo e dell’elisoccorso che è di base a Pavullo e in altre tre basi regionali. "Una configurazione che garantisce un rapporto di un mezzo di soccorso avanzato ogni 9400 residenti, superando di gran lunga i parametri del decreto ministeriale 70 del 2015". A Fanano poi sono presenti una casa della comunità, un Cau e un ospedale di comunità per la gestione della bassa complessità e delle urgenze non tempo-dipendenti", va avanti Fabi. Sul fronte del confronto, Fabi ha precisato che "i sindaci del territorio sono interlocutori fondamentali e a breve si terrà una conferenza territoriale socio-sanitaria: l’Ausl sta già incontrando i primi cittadini proprio per rassicurare in merito a questo assetto organizzativo". Nella sua replica, la consigliera Arletti ha rilevato che "ci sono dei sindaci, che in passato non si erano espressi allo stesso modo, e che oggi si trovano compatti in questa importante richiesta. Sindaci che appartengono anche alla stessa parte politica che amministra questa Regione. Chiediamo un cambio di mentalità - conclude Arletti -, perché l’impressione che si ha è che l’emergenza-urgenza venga vista come un costo e non come un servizio, e che risponda a logiche di ottimizzazione dei costi e non di soddisfazione di un bisogno dei cittadini".