I sindacati al fianco dei colleghi: "Fiducia nella magistratura"

"Auspichiamo che l’Amministrazione, a garanzia della presunzione di innocenza, non adotti provvedimenti affrettati, ma attenda cautamente l’esito delle indagini, offrendo supporto e fiducia ai propri carabinieri". Sull’inchiesta interviene il segretario generale Usmia Carabinieri, Carmine Caforio, sottolineando come sia un atto dovuto e garantista quello adottato dalla Procura nei confronti dei militari.

"Massima fiducia nei riguardi della Magistratura, degli investigatori e dei periti che si stanno occupando delle consulenze tecniche attraverso le quali siamo convinti che saranno chiariti molti aspetti a favore dei carabinieri. Usmia, vicina alla famiglia della giovane vittima e fiduciosa dell’innocenza dei colleghi, metterà a disposizione i propri strumenti di tutela legale e seguirà attentamente l’evolversi dell’inchiesta".

"Massima fiducia nella magistratura. Riteniamo corretto l’avviso di garanzia che permetterà ai militari di valutare la perizia medico-legale e dimostrare la loro innocenza – intervengono Giovanni Morgese e Rossano Zandona, segretario generale dell’Emilia-Romagna e provinciale di Modena del Nsc (Nuovo sindacato carabinieri) – Il sistema giudiziario attuale non permette alternative: per difenderti devi essere iscritto nel registro degli indagati. Un sistema da rivedere, così come andrebbe rivista la funzione dell’Avvocatura dello Stato. I carabinieri da subito avrebbero dovuto essere difesi dal legale dello Stato".