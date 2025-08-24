I sindacati: "Soccorsi in ritardo, debole la spiegazione dell’Ausl"

Lo Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) Emilia-Romagna, interviene a seguito dell’episodio che ha riguardato la turista colta da malore giovedì a Fanano (per un grave problema respiratorio), soccorsa in codice rosso dall’intervento dell’ambulanza del 118, dotata del solo infermiere a bordo. "Molti medici dell’emergenza sono rimasti perplessi dalla nota dell’Ausl - afferma lo Snami -. In particolare, si fa riferimento a un presunto ‘codice rosso base’, che avrebbe giustificato l’invio del solo mezzo di soccorso infermieristico, ma che non esiste nella normativa nazionale di codifica degli interventi di emergenza e appare come una creazione locale, priva di fondamento giuridico e clinico e che serve solo a centellinare le poche risorse realmente avanzate disponibili, rischiando, come in questo caso, di sistematizzare un ritardo di intervento medico". Rimarca lo Snami: "L’infermiere intervenuto ha certamente operato con professionalità, in ‘tutto’ quello che poteva ed era in grado di fare, ma è impossibile che un operatore solo possa aver attuato tutte le procedure eseguibili da un’intera équipe medico-infermieristica. Il trattamento dell’arresto cardiaco, infatti, comprende anche e soprattutto, caso per caso, la ricerca e la correzione delle potenziali cause reversibili dell’arresto, attività che richiedono la presenza del medico d’emergenza e di un’équipe completa che raccolga anamnesi, attui valutazioni semeiologiche e ipotesi diagnostiche immediate cui conseguono i trattamenti del caso". Incalza il sindacato: "Ancora più grave appare la scelta organizzativa su una patologia FHQ (First Hour Quinquet) di preallertare l’automedica anziché inviarla subito, nonostante la classificazione di ‘codice rosso’ per insufficienza respiratoria. Questo ha comportato che il medico dell’automedica di Pavullo sia arrivato sul paziente, comunque, oltre 30 minuti dopo la chiamata, un tempo inaccettabile in una situazione critica". Per queste ragioni, lo Snami Emilia-Romagna "chiede che il caso venga correttamente segnalato al Sistema Nazionale degli Eventi Sentinella, ribadisce che nessuna riorganizzazione locale può introdurre classificazioni o procedure in contrasto con la normativa nazionale e sottolinea la necessità di garantire ai cittadini, anche in montagna, la stessa tempestività e qualità di soccorso avanzato prevista per tutto il paese". Maria Silvia Cabri