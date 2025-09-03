I sindaci del Frignano: "118, serve il medico"

Tutti e dieci i sindaci del Frignano firmeranno una preoccupata relazione sulle criticità dell’attuale situazione sanitaria del territorio. Si chiede soprattutto la presenza del medico sull’ambulanza del 118. Stefano Marchetti, segretario della sezione Lega Alta Montagna modenese, ne parla ‘tirando le file’ dell’evolversi di questa situazione dopo la soppressione del Met nel Frignano.

"Facciamo eco solo ora a tutte le interrogazioni politiche di cui abbiamo avuto notizia -dice Marchetti- perché riteniamo doveroso da parte di tutti rispettare il dolore della famiglia, a cui va il nostro cordoglio, della turista deceduta nei giorni scorsi dopo il malore accusato a Trentino di Fanano. Purtroppo ci consta ricordare come tale accadimento è stato a più riprese prospettato nei numerosi incontri pubblici tenutisi con l’Ausl di Modena, ritenendolo un rischio concreto date le condizioni orografiche di un territorio difficile e dispersivo quale è quello dell’Appennino Modenese. Ben vengano le interrogazioni al Ministro della salute Schillaci avvenute anche nei giorni scorsi da politici di fama nazionale e che si andranno a sommare a quella già inoltrata dall’on. Murelli (membro permanente della X commissione sanità senato) il 6 luglio scorso, e che già si è impegnata a riprendere e sollecitare il 9 di settembre alla riapertura del Ministero della Salute e delle attività parlamentari, chiedendo verifiche del rispetto normativo in essere".

Marchetti entra nel vivo: ‘Rimane comunque fermo il concetto che le critiche e le osservazioni alla riorganizzazione messa in atto dall’Ausl di Modena sul nostro territorio e riguardanti il Met, debbano necessariamente passare anche dalle azioni Amministrative degli Enti Locali, che risultano essere i primi interessati dalla corretta gestione della salute pubblica locale. A questo riguardo cogliamo con favore che dopo le sollecitazioni avvenute in vari comuni quali quelli di Fanano, Pievepelago e Montecreto, anche l’Unione dei Comuni intenda redarre una relazione sull’argomento sottoscritta da tutti i Sindaci facenti parte della Giunta, ponendo l’accento sulle ripercussioni negative che la riorganizzazione sta avendo su tutti e 10 i Comuni dell’Unione. Infatti dopo l’interrogazione del consigliere Cadegiani del 26 giugno scorso e l’assunzione di responsabilità alla redazione di questo documento congiunto da parte del Presidente dell’Unione del Frignano, Lorenzo Checchi, siamo in attesa venga inoltrato quanto prima al Comitato Territoriale Socio Sanitario chiedendo venga ripristinato celermente un sistema di emergenza urgenza idoneo alla sicurezza dei cittadini del territorio’.

g. p.