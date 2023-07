I sindaci del sisma 2012 criticano: "Sull’alluvione Governo in ritardo"

Da chi ha sofferto le conseguenze del terremoto del 2012 nell’Area Nord e promosso una ricostruzione, che appena un anno fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il decennale definì "esemplare", arriva ora una lettera al Governo invitando ad abbandonare "interessi di parte o calcoli di altra natura sulla pelle di cittadini e imprese della Romagna e dell’Appennino". L’appello, promosso dagli ex-sindaci di San Felice Alberto Silvestri e di Camposanto Antonella Baldini, ha trovato l’immediata adesione di tutti i primi cittadini (attuali e delle passate legislature) dell’Area Nord modenese, ma anche dei colleghi reggiani e ferraresi, oltre che dell’ex-presidente Regione Emilia-Romagna ed ex Commissario straordinario alla Ricostruzione Vasco Errani e dell’ex assessore regionale alla Ricostruzione (oggi consigliera regionale) Palma Costi. Esprimendo vicinanza alle popolazioni colpite da alluvioni e dissesti idrogeologici in Romagna e negli Appennini, i firmatari ricordano: "Come la nostra esperienza dimostra, occorre un forte impegno del Governo in stretto raccordo con le istituzioni locali, perché simili disastri hanno bisogno di essere sostenuti da norme e risorse che solo le istituzioni nazionali possono fornire. Così come deve esistere una continuità immediata tra emergenza e ricostruzione e una filiera istituzionale collaborativa e determinata all’unico obiettivo di far ripartire subito la vita quotidiana, le attività produttive e tutto ciò che ne consegue".

A preoccupare sono i ritardi ed il fatto che a due mesi da quegli eventi calamitosi non si sia ancora arrivati a definire procedure e ristori per far ripartire imprese e privati.

"Nel 2012 dopo poche settimane – affermano polemicamente gli amministratori ed ex che hanno sottoscritto l’appello – il Governo di concerto con la Regione e gli enti locali, avevano definito i criteri per la ricostruzione, gli indennizzi, le procedure speciali e i poteri speciali, facendo leva sulla stima dei danni fatta in tempi record. Per noi il Governo è già oggi in ritardo e questo rischia di penalizzare una popolazione che vuole risollevarsi al più presto. Oggi ci sono le stime dei danni – circa 9 miliardi di euro – e riteniamo offensivo che qualcuno le metta in discussione. Così come è compito del Governo trovare le risorse per la messa in sicurezza del territorio e condividere tempi e modi per realizzare le opere, con spirito di leale collaborazione".

Preoccupazioni condivise dal parlamentare modenese Stefano Vaccari che definisce "assolutamente insoddisfacente la risposta del sottosegretario all’Agricoltura e sovranità alimentare Luigi D’Eramo" a una sua interrogazione "per conoscere risorse e tempistiche della ricostruzione della Romagna dopo l’alluvione. Soldi insufficienti, procedure lente e macchinose, visione centralistica".

Intanto proprio ieri a Ravenna il commissario alla Ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha incontrato i sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione.

Alberto Greco