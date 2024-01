I sindaci veterani: "Niente imposizioni, spazio alle primarie"

"Non esistono soluzioni che non siano espressione delle decisioni degli organismi territoriali, degli iscritti e degli elettori di Modena. La democrazia e la partecipazione non sono ’rischi’ o ’caos’". Tradotto: ma quale candidato unitario esterno calata dall’alto, ma quale commissariamento? ogni decisione deve essere presa in città. A mettere i punti sugli ì e a mandare un messaggio (anche) a Francesca Maletti e a chi accarezzasse ’imposizioni’ di sorta, arrivano tre veterani del Partito democratico, i sindaci Giuliano Barbolini, Ivano Miglioli e Giorgio Pighi. In una lettera aperta si esprimono alla vigila del summit di oggi e dicono la loro: "Siamo iscritti al PD e ci riconosciamo nei suoi principi fondativi, di partito di iscritti ed elettori, di partito aperto e plurale, di partito che mette al centro della sua azione non il potere ma le idee e i progetti per il futuro. Modena e il suo futuro ci stanno a cuore, e per questo ci aspettiamo che il Pd modenese sappia proporre alla città un programma che sia in continuità con il grande lavoro svolto dal sindaco Muzzarelli, dalle sue giunte e dai gruppi consiliari e al tempo stesso innovativo e coraggioso, per affrontare le grandi sfide della lotta alle disuguaglianze, dei diritti, e a complemento di un welfare, delle persone e delle donne, delle criticità dell’economia e del lavoro, del cambiamento climatico e della transizione energetica".

La destra, proseguono, "non ha un progetto per il futuro di Modena. È sovranista e localista, lontana dallo spirito di una città europea e aperta al mondo, sorda alle ingiustizie sociali e alle urgenze ambientali". Di qui "la necessità di costruire un ampio schieramento di forze politiche e sociali alternative alla destra, che si riconoscano in un programma di governo dello sviluppo e del cambiamento, ancorato ai valori dell’antifascismo, e da realizzare in un processo ampio di partecipazione e protagonismo coi cittadini e la comunità modenese tutta".

Ecco perchè secondo loro è necessario che "la scelta del candidato/a sindaco sia trasparente, partecipata e coerente con questi indirizzi. Il Pd ha dimostrato, nel percorso di discussione nei circoli, di avere donne e uomini riconosciuti all’altezza di questa responsabilità e in grado di rappresentare anche un’importante prospettiva di salto generazionale. In questa ottica, la pluralità delle candidature è indice di forza, non di debolezza. È scesa in campo una nuova generazione di dirigenti che, giustamente, intende assumersi le proprie responsabilità per il futuro di Modena".

Ora "si può e si deve procedere ad una scelta sulla base delle regole di democrazia e di partecipazione proprie del Pd, da proporre al confronto e alla discussione delle altre forze della coalizione. Non esistono soluzioni che non siano espressione delle decisioni degli organismi territoriali, degli iscritti e degli elettori di Modena. La democrazia e la partecipazione non sono ’rischi’ o ’caos’. Se c’è una candidatura che raccoglie l’unanimità dei consensi, del partito e della coalizione, bene. Altrimenti è giusto ricorrere alle primarie, che consentono un confronto trasparente, mobilitano passione e intelligenze, chiamano il popolo del centrosinistra a riconoscersi in un progetto comune e in un candidato di tutti, proprio perché scelto da tutti e alla luce del sole. Condizione imprescindibile, per il risultato che si vuole conseguire, e che peraltro si è sempre adottata, nei momenti di passaggio per fine mandato, da quando è in vigore l’elezione diretta dei sindaci".