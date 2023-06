I soccorsi corrono veloci con Ferrari Nuovi strumenti per l’automedica

Il ’rombo’ della solidarità. E’ stata consegnata ieri mattina, alla sede Avap di Maranello, la nuova strumentazione che Ferrari ha donato al Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Ausl, e che va ad arricchire significativamente la dotazione dell’automedica, la Jeep Compass 4x4 regalata proprio dall’azienda del Cavallino nel 2020. Si rende così più pratico ed efficiente il sistema dei soccorsi: "Questa donazione permette di migliorare le performance di quello che è il mezzo di soccorso avanzato di riferimento per Maranello, ma anche per tutti i comuni del Distretto Ceramico" commenta entusiasta Marcello Baraldi, responsabile medico del 118 di Modena. La nuova attrezzatura a disposizione consiste in un massaggiatore cardiaco automatico di ultima generazione, leggero e facile da trasportare, e due video-laringoscopi (uno è stato affidato ad una delle automediche che operano su Modena). In particolare, il primo effettua automaticamente il massaggio cardiaco, se necessario alternandolo a ventilazione: questo consente di ’liberare’ un operatore che potrà seguire le altre operazioni di soccorso e, in alcuni casi, addirittura consente di fare il trattamento anche durante il trasporto verso l’ospedale. Il secondo invece, grazie alla sua telecamera, rende assai più semplice la gestione delle vie aeree di un paziente in condizioni critiche agevolando, per esempio, le operazioni di intubazione. Si è colta l’occasione, poi, per riorganizzare il bagagliaio dell’automedica, portando significativi passi avanti in termini di sicurezza e comodità: il carrello estraibile in cui ora vengono sistemati gli apparecchi è assai funzionale a reperire l’occorrente una volta giunti sul luogo dell’emergenza. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal sindaco di Maranello, nonché presidente dell’Unione comuni del Distretto ceramico, Luigi Zironi: "Questo territorio di fronte alle esigenze dei più fragili continua a dare risposte efficaci e puntuali, attraverso quelle che possiamo definire come ‘alleanze virtuose’ forgiate nella solidarietà e nella coesione sociale". "Ancora una volta Ferrari S.p.a. ha dimostrato attenzione e sensibilità per l’azienda sanitaria, ma soprattutto per i cittadini", ha detto Anna Maria Petrini, direttrice dell’Ausl. La stessa Ferrari, rappresentata da Eugenio Bursi e Andrea Girotti, ha espresso ammirazione per il lavoro degli operatori sanitari confermando la volontà di lavorare in squadra per affrontare le emergenze.

Andrea Nicolini