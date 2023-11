I socialisti scuotono il Pd: "Ci avete trascurato. Sinistra, Verdi e M5s fuori dalla coalizione"

Fermento tra i ‘centristi’ della possibile coalizione di centrosinistra. Il Partito socialista sta incontrando in questi giorni le altre forze liberal-riformiste come +Europa, Italia viva, Azione, oltre alla lista Modena civica, in vista delle amministrative. In un documento che circola tra gli addetti ai lavori i socialisti prendono le distanze in maniera abbastanza esplicita dalla Rete Rosso Verde e soprattutto dal Movimento 5 stelle. La segretaria provinciale del Partito socialista Modena Graziella Giovannini ha incontrato venerdì il neo rappresentante di Azione Paolo Zanca.

Giovannini, la coalizione larga da Italia Viva ai Cinque stelle proprio non vi piace.

"Pur invitati, non abbiamo aderito alla rete Rosso-Verde aperta a tutte le ‘forze progressiste’. Non condividiamo le loro idee e il modo di muoversi, e crediamo che stiano trascinando il Partito democratico su posizioni estremiste, penso per esempio al ripensamento sulla Bretella".

Ma senza Sinistra e Verdi, oltre che il Ms5, non pensate che il centrosinistra rischi di finire al ballottaggio o addirittura perdere?

"Le forze liberal riformiste – Italia Viva, +Europa, Partito socialista, Partito repubblicano, liste civiche – crediamo possano arrivare al 15 per cento. In più si registra un astensionismo intorno al 35%, tra questi siamo convinti che molti siano socialisti che vogliamo tornino a votare e che però di fronte alla presenza della sinistra massimalista potrebbero continuare ad astenersi. Occorre tornare a far politica reale, accanto ai cittadini occupandoci di come rafforzare la sanità, ripensare la raccolta differenziata, coinvolgere di più i corpi intermedi".

E se il Pd si impunta nell’alleanza con Rosso Verdi e 5 stelle?

"Si abusa della parola centrosinistra, noi crediamo che in questi anni il Partito socialista e tutta la componente liberal riformista della coalizione sia stata trascurata o addirittura non presa in considerazione. Una solida alleanza si mantiene e può essere vincente se c’è un serio confronto. È importante e decisivo caratterizzare il centrosinistra valorizzando, secondo noi, l’area riformista, i suoi valori e le sue proposte".

Si dice che state valutando di presentare l’ala liberal-riformista sotto un unico simbolo, togliendo le sigle di partito.

"Il discorso è stato affrontato per ora velocemente, lo approfondiremo. I partiti stanno vivendo una grossa crisi e non è detto che il peso elettorale di una coalizione sia dato dalla somma delle sigle di partito che la compongono".

Alle primarie del centrosinistra parteciperete con un vostro candidato comune con gli altri movimenti?

"Non siamo fanatici delle primarie. Crediamo che la coalizione debba discutere in una stanza avendo di fronte alcuni nomi validi e uscire, magari anche dopo un confronto durissimo, solo quando si è arrivati alla soluzione. Le primarie ’di coalizione’ (e non su candidati espressione del Pd o di aree contigue al Pd) sono l’estrema soluzione a cui ricorrere e da farsi con le dovute garanzie e con regole condivise. Evitando meccanismi dove chiunque passa, anche magari chi di centrosinistra non è, versa due euro e decide il futuro politico della città . In linea di principio è bene che i partiti tornino ad saper assumersi le proprie responsabilità: è un loro dovere".