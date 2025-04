I ’sogni’ di Natale al Premio Strega

C’è anche il testo di uno scrittore carpigiano nella lista dei libri proposti alla decima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Nella categoria 8+, è rientrato anche quello di Francesco Natale, ‘Il bambino che viaggiava nei sogni’ (Gilgamesh Edizioni, 2024). "La presenza del mio ultimo libro nella lista dei volumi proposti è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione – afferma l’autore carpigiano –. Ho lavorato tantissimo alla stesura del volume: dietro ai sogni narrati nel libro si nasconde un lavoro meticoloso mio e del mio editore". "Anche se il titolo non è rientrato nei primi dieci classificati, son felice dei risultati che sta ottenendo. Dedico questo riconoscimento a mio nonno Giuseppe, scomparso qualche mese fa. Lui mi ha sempre sostenuto", conclude Natale.