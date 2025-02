"I tagli d’estate sono irrispettosi"

"Per andare a lavoro uso i pullman – dice Kadrije Shahaj – e sono molto arrabbiata per come funziona il servizio. Pago giustamente un abbonamento, annuale, che però non mi garantisce di potermi muovere liberamente. Spesso esco da lavoro con l’ansia di non riuscire a prendere la corsa e quindi di rimanere bloccata, e questo è ingiusto. Specialmente in estate: si pensa che senza studenti il servizio possa essere meno garantito. Ma i tre mesi estivi io, e i tanti lavoratori come me, sono fermi sotto al sole ad attendere i bus che non passano mai, che saltano corse. E questo perché quando non c’è scuola si riducono gli orari. Una mancanza di rispetto. Se l’abbonamento garantisse un servizio costante e di qualità, sarei disposta a pagarlo anche molto di più".