"I tagli mettono a rischio la sanità Cercheremo aiuti sul territorio"

"La tenuta del sistema sanitario pubblico sta a cuore a tutti noi. Il Covid lambisce ancora le nostre strutture, le residenza anziani e i centri per i disabili, così come tutti i servizi territoriali: abbiamo bisogno di continuare ad utilizzare molta attenzione e a proteggerci attraverso le misure individuali di prevenzione e la vaccinazione". Così il sindaco di Modena e presidente del Ctss Gian Carlo Muzzarelli durante la prima seduta dell’anno della Conferenza territoriale sociale e sanitaria alla quale erano presenti anche i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei Comitati consultivi misti, organismi di scambio e dialogo tra le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato che con esse quotidianamente collaborano sui sette distretti sanitari modenesi. Il presidente Muzzarelli ha sottolineato la preoccupazione, condivisa da tutte le istituzioni locali, per la proiezione confermata della riduzione delle risorse per la sanità dal 7,1% del Pil al 6% che impone, anche a livello regionale, un lavoro sul bilancio per rivedere le strategie presenti e future: "Arrivano messaggi da Roma che, se confermati, possono complicare e mettere a rischio la tenuta del sistema sanitario nazionale e aprire spazi per formule ulteriori di sanità privata. Molto importante quindi la lettera dell’Assessore Raffaele Donini a nome delle Regioni italiane per chiedere un incontro volto a superare le criticità relative alle spese Covid, ai costi per assicurare le assunzioni necessarie, e il delicato problema dei rimborsi sanitari ora definiti sulla base del numero di abitanti e non dei servizi erogati, criterio che penalizza regioni virtuose come la nostra".

Muzzarelli ha poi rimandato a una riflessione più ampia e completa sul futuro delle Asp e ribadito che sul sistema sanitario e socio- sanitario la carenza di personale continua ad essere un elemento importante, "bene dunque l’impegno per ricercare tutto il personale possibile da parte delle due direzioni generali di Ausl e Aou. Bene il percorso già avviato con l’Università per arrivare ad avere più spazi per la formazione e più numeri in termini di posti, continueremo dunque a lavorare su tutti questi fronti".

"Convocherò un incontro insieme all’Ausl per mettere in moto la buona volontà di altri soggetti sui vari territori al fine di giungere a realizzare il 100% dei progetti dei piani investimenti in sanità – ha continuato Muzzarelli – Tutto conta nel completamento di una strategia di altissima qualità che dobbiamo portare a casa, anche coinvolgendo nuovi soggetti che possano sostenerci".

La direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini, ha accolto favorevolmente l’idea di ricercare contributi che consentano di completare le opere e ha ricordato come, accanto agli investimenti, vi sia un imponente lavoro di revisione organizzativa che li accompagna, volto al rafforzamento dell’intera rete dell’assistenza sanitaria territoriale. È stato infatti istituito un apposito coordinamento strategico interaziendale per l’attuazione degli interventi previsti che vanno di pari passo con il percorso del Pnrr. Sono 45milioni e mezzo i fondi stanziati per l’Ausl, cui si aggiungono i 27,5 milioni di Aou per un totale di 73 milioni su due filoni: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale da una parte, innovazione, ricerca e digitalizzazione dall’altra.