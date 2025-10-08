I talenti di Kabaivanska al Fabbri di Vignola ’Filarmonie future’ con Mihailova e Saganelidze

Sarà un viaggio nel cuore del grande repertorio operistico ottocentesco il concerto ’Filarmonie future’ che stasera alle 20.30 (nell’ambito del Modena Belcanto Festival) porterà al teatro Fabbri di Vignola i talenti dei corsi di alto perfezionamento che Raina Kabaivanska, icona del belcanto, conduce al Conservatorio Vecchi Tonelli. Il soprano Aleksandrina Mihailova e il mezzosoprano Baia Saganelidze si alterneranno nell’interpretazione di pagine di Donizetti, Verdi, Bellini, Delibes, Bizet, Offenbach e Saint Saëns, in un programma che intreccia arie, duetti e momenti orchestrali, disegnando un arco narrativo di passioni, eleganza stilistica e puro virtuosismo vocale. Ad accompagnarle sarà l’orchestra del Progetto Filarmonie Future diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, un percorso che accomuna il Conservatorio Vecchi Tonelli e la Filarmonica del teatro Comunale di Modena in un ponte concreto tra formazione e professione, per valorizzare giovani musicisti in un contesto reale di produzione artistica. Nei giovani cantanti che segue e che fa crescere con i suoi insegnamenti, Raina Kabaivanska sublima l’esperienza di una carriera di più di 55 anni di trionfi nei teatri più prestigiosi del mondo, dai capolavori del repertorio classico alle sfide del Novecento: da più di trent’anni la grande cantante è altissimo esempio didattico di riferimento per nuove generazioni di voci liriche.

Stefano Marchetti