I tempi della Balena bianca. La mostra che narra la Dc: "Fece crescere il Paese"

"Non moriremo democristiani". Così titola ’il Manifesto’ nel giugno 1983. Slogan celebre: l’hanno ripetuto e storpiato in molti, a proprio uso e consumo, togliendo la negazione per alludere alla ineluttabilità del governo Dc, oppure inserendo un punto interrogativo. Ma in fin dei conti quel titolo si è rivelato profetico. Non siamo morti democristiani, anzi la balena bianca è stata sommersa da Tangentopoli, per poi rinascere con diverse prospettive nel Ppi. C’è una foto, a Modena, che certifica la frattura storica: due operai rimuovono l’insegna con lo scudo crociato dalla sede di piazza Sant’Agostino, il 3 marzo 1994.

Sono trascorsi più di trent’anni, e oltre ottanta dalla nascita della Dc. Ha senso rievocare la formazione politica che per mezzo secolo è stato al centro della vita repubblicana? Certamente sì, secondo i promotori della mostra ’Dc, storia di un Paese’, allestita fino al 9 novembre a Palazzo Europa. E il motivo sta nel titolo: le vicende del partito dal 1942 al 1994 sono anche una biografia della nazione. L’esposizione, essenzialmente fotografica, si sviluppa su cento metri. Organizzano la fondazione Sias, anima di Palazzo Europa, e il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’80° della Dc. Apre una foto di piazza del Gesù, storica sede romana. Poi le radici: Romolo Murri, Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi. Ampio spazio a tappe fondamentali: Resistenza e lotta clandestina, il 31 maggio 1947 (via comunisti e socialisti dal governo), il 18 aprile 1948 (vittoria sul Fronte popolare), il 4 aprile 1949 (adesione alla Nato). Colpiscono i manifesti rudi ma efficaci: ’Madre salva i tuoi figli dal bolscevismo’, ’Non ascoltate i servi dell’imperialismo russo’.

Drammatico il volto di Aldo Moro assassinato dalle Br: "Vive nei nostri cuori la sua fede nella libertà". E poi Tangentopoli: "L’Italia degli onesti chiede giustizia e verità", recita uno striscione. Ma sotto c’è una didascalia: ’Alla resa dei conti l’operazione si è chiusa con molte vittime innocenti’. La mostra descrive "una democrazia incompiuta, che pur avendo inchiodato lo scudo crociato alle responsabilità del potere, ha permesso al Paese di rialzarsi e crescere". L’altro pomeriggio l’inaugurazione, con tre degli ultimi segretari della Dc modenese: Emilio Sabattini, Giancarlo Bini e Paolo Pirazzoli (Luigi Orlandi e Giovanni Manzini non hanno potuto esserci). Sala affollata, molte teste grigie, entusiasmi moderati e legittimo orgoglio. "Una rimpatriata della sinistra Dc", è il caustico e un po’ ingeneroso commento di uno dei presenti. Apre Gaetano De Vinco, presidente della Fondazione Sias. "Bisogna distinguere la memoria dalla storia, che ha una dimensione pubblica, per recuperare la narrazione corretta di una lunga vicenda di cui spesso si ricorda solo qualche episodio, magari negativo e caricaturale". Negli interventi prevale una nostalgia lucida, venata di pessimismo. Paolo Pombeni rimpiange "il partito della nazione, capace di esprimere cultura condivisa". E il sindaco Massimo Mezzetti dubita che i partiti di oggi "riescano a seguire le orme di una generazione con il senso delle istituzioni". Infine la lectio di Gianfranco Astori. Parla di De Gasperi, lo statista anti-giacobino. "La Dc non fu costruita in provetta, ma capì che il Paese chiedeva un progresso senza avventure".