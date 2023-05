I tesori culturali della Chiesa: mostre e incontri

Forse tanti lo danno per scontato, ma al fianco dei musei è ancora oggi la Chiesa a rappresentare il più ampio bacino di beni culturali in Italia. E così dal 13 maggio a inizio giugno si tengono nelle diocesi italiane le ’Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico’, calendario di eventi che permette di andare alla scoperta di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici. A Modena e Nonantola gli eventi sono coordinati dall’Ufficio diocesano beni culturali, diretto da Simona Roversi che riassume: "Il titolo scelto quest’anno, ‘Oltre i confini’, si basa su alcune parole chiave – come viaggio, martirio, oriente, luoghi e popoli lontani – che permettono di ricollegarsi alla figura della modenese Luisa Guidotti, medico e missionaria consacrata, uccisa in Zimbabwe nel 1979 promulgata Venerabile dalla Chiesa il 17 dicembre scorso". Ecco i prossimi appuntamenti. Oggi alle 20.45, il Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola ospita per un commento Vasilij Gusella, storico dell’arte che interviene sulla mostra ’Rinascimento a Ferrara. Ercole De’ Roberti e Lorenzo Costa’ del Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Venerdì alle 21 sempre a Nonantola all’Archivio Abbaziale ci sarà Pier Paolo Bonacini di Unimore che presenta il volume ’Persecuzione e martirio dei Templari (1307-1314)’ di Carlo Castigliani. Sempre da venerdì, fino al 30 giugno, presso la Biblioteca Diocesana di Modena, si può visitare la mostra ’Il dono della missione, storie e oggetti delle missioni’, mentre sabato prossimo, alle 16, al palazzo Arcivescovile di Modena, Giovanna Caselgrandi, direttrice dei musei del Duomo, terrà la conferenza ’Oltre i confini del mondo. Luoghi e popoli favolosi nel Duomo di Modena e nell’arte del Medioevo’. Nella stessa giornata alle 17 all’archivio storico diocesano di Modena inaugura la mostra ’Vengo anch’io? Il giro del mondo scivolando tra carte e scritture’ (fino al 30 giugno). Domenica alle 16 ancora all’Archivio Abbaziale e Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola per ’A cavallo in armi verso Oriente’.

I cavalieri Templari nei documenti dell’Archivio Abbaziale di Nonantola’, conferenza di don Riccardo Fangarezzi. Il 21 maggio vari appuntamenti al Seminario Arcivescovile di Modena. Venerdì 9 giugno ci sarà la ’Lunga Notte delle Chiese’ in Duomo, spettacolo teatrale su Luisa Guidotti, a cura dei Giovani del Gruppo Missionario, alla presenza del vescovo don Erio Castellucci. Per info Musei del Duomo, numero di telefono 059.4396969.

s.l.