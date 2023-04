I tesori del monastero San Pietro, museo e libreria benedettina patrimonio della città

di Stefano Luppi

In attesa che si delineino le vicende giudiziarie e quelle religiose, in città sono tanti a dirsi preoccupati anche per le sorti culturali dell’antico monastero di San Pietro dei Benedettini di cui è stata annunciata la chiusura. Com’è noto mentre la chiesa - densa di capolavori tra cui statue e un altare cinquecenteschi di Antonio Begarelli, un organo della stessa epoca dipinto da Giovanni Taraschi - è da tempo passata in gestione alla Arcidiocesi che l’ha unificata alla parrocchia di San Francesco, il monastero dipende dai monaci benedettini di Pontida, in Lombardia.

Nessuno al momento pare sapere che fine faranno la quadreria, la biblioteca, l’archivio né la spezieria né gli ambienti e i cortili da conservare dell’antica struttura. Lo stesso vescovo di Modena, don Erio Castellucci, pochi giorni fa spiegava: "Questa vicenda della chiusura del monastero di San Pietro mette l’intera città in imbarazzo. I beni del monastero, libri, quadri, la spezieria ora dipendono dall’Abate di Pontida". Insomma servirà tempo, ma appunto la preoccupazione è tanta come hanno sintetizzato ieri i membri laici del Centro Studi del monastero, Vincenzo Vandelli, Sonia Cavicchioli, Sandra Antoniazzi, Paolo Tinti, e Fabrizio Tonelli che si sono detti "attoniti" per la situazione ricordando a riguardo l’attività del monastero la "forte spinta al recupero di una parte della città in forte degrado, chiamando in gioco Comune, Fondazione, ministeri, istituti scolastici, in dialogo con intellettuali, musicisti, storici, accademici, specialisti, religiosi e associazioni, e soprattutto con la gente, che sempre più numerosa ha aderito a quanto qui organizzato".

Oltre agli innumerevoli restauri post sisma 2012 - che hanno permesso anche di riqualificare due antichi cortili del monastero fondato nel X secolo - è datata 2017 l’apertura del piccolo museo interno. In queste sale, ormai chiuse, ci sono alcune "chicche" artistiche del modenese Bartolomeo Schedoni (1578-1615), del sassolese Giacomo Cavedoni (1577-1660), di Alessandro Tiarini (1577–1668), del primo maestro di Caravaggio a Roma, del Cavalier d’Arpino Giuseppe Cesari (1568-1640), del bergamasco Gian Paolo Cavagna (1550-1627) oltre a tanti dipinti anonimi di ’600 e ‘700 ancora da studiare a fondo.

Presenti a Modena - nella cosiddetta Librarìa benedettina - anche centinaia di volumi preziosi dal ‘500 al ‘900 tra cui edizioni rare come il "Breviarium Romanum" pubblicato a Venezia da Giovanni Griffio nel 1547 oppure un Salterio databile al XV-XVII secolo. Ma basta inoltrarsi nelle antiche sale per scoprire, nella sagrestia della chiesa-monastero un affresco del primo Seicento, molto raffinato, assegnato al carpigiano Bernardino Cervi, morto giovane per la peste del 1630 e allievo del grande Guido Reni a Bologna. L’opera raffigura un giovane San Benedetto - il fondatore dell’ordine benedettino - che incontra il re dei barbari Goti Totila che gli si genuflette davanti.

Tutte queste opere, schedate e fotografate, che fine faranno? E la spezieria, riaperta nel 2007, senz’altro presente a ridosso dell’accesso principale di San Pietro almeno dal XVI secolo se non dalla fondazione del monastero, potrà resistere? Ora è affare dei, lontanissimi, monaci di Pontida.