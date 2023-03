I tormenti dei circoli dem "Grande partecipazione Ma il parere dei tesserati deve contare di più"

È giusto fare le primarie per il segretario del partito? E se sì, è meglio continuare ad aprirle a tutti oppure riservarle solo agli iscritti? Dai circoli di Modena e provincia emerge entusiasmo per il risultato di domenica in termini soprattutto di partecipazione. "Mi aspettavo il 50 per cento di votanti in meno, sono piacevolmente sorpreso", sorride Abele Capponcelli di Sant’Agnese che ha contato 1.140 elettori (730 per Bonaccini, 407 per Schlein). "Io stesso ero combattuto: la testa mi diceva Bonaccini, il cuore Schlein". Ma il dibattito sui criteri di selezione del leader resta vivo. "Le primarie ci aprono alla società, il nostro dubbio è se sia giusto farle per una carica interna al partito come la scelta del segretario. Tra noi c’è chi dice: ‘Chi farà più la tessera se il voto degli iscritti non ha più alcun valore?’. È vero anche che gli iscritti sono pochi rispetto a qualche anno fa, (a Modena siamo sui 5mila, dieci anni fa eravamo intorno ai 15mila)".

Di sicuro, prosegue Capponcelli, "le primarie andranno fatte per il futuro sindaco di Modena, così come andranno coinvolti di più i circoli per selezionare i candidati: i circoli bisogna renderli vivi e far pesare il loro parere: basta scelte calate dall’alto".

E una riflessione sulle primarie la chiede anche Daniela De Pietri, segretaria di Carpi: "Io non avverto tutto questo disagio degli iscritti per il voto aperto a tutti. Di sicuro, una discussione va fatta, il metodo di selezione va esaminato: poi magari arriveremo alla conclusione di far comunque votare prima gli iscritti e poi tutti gli altri, ma una disamina va fatta". Quanto al risultato, De Pietri sottolinea come "anche da noi ha vinto Bonaccini, ma Schlein suscita curiosità: la nostra base, una volta eletto, si compatta sempre attorno al segretario, siamo tutti consapevoli che il nostro vero avversario è la destra".

A Modena est (464 per Bonaccini, 296 per Schlein) la segretaria Rina Goldoni esprime soddisfazione per il successo di partecipazione che c’è stato: "Le caratteristiche dei due candidati hanno consentito di intercettare al meglio la domanda di cambiamento che sta salendo dal popolo Pd. C’era sfiducia, stanchezza, queste primarie hanno riportato entusiasmo. Adesso è importante continuare a coinvolgere le persone che si sono riavvicinare al partito democratico". Mentre nel quartiere Buon Pastore, come spiega il segretario Claudio Lolli, "il fatto che Bonaccini si sia dichiarato pronto a collaborare e che si senta minoranza ma non opposizione interna è un buon inizio. Poi, se davvero vogliamo valorizzare gli iscritti, a prescindere dal risultato occorre fare una riflessione sul fatto che il segretario non venga eletto da loro".

Dal circolo Pd di Sassuolo auspicano "che la nuova segretaria Elly Schlein rappresenti un punto di ripartenza politica ed organizzativa, coinvolgendo prima di tutti Stefano Bonaccini che in modo elegante e con grande senso di appartenenza, non come altri in precedenza, si è detto subito disponibile a dare una mano". Sulle primarie, anche da Sassuolo fanno presente che il diverso risultato tra circoli e urne aperte a tutti "ci deve far interrogare più che mai se lo strumento adottato sia conforme alla realtà politica che viviamo. Entrambi i candidati avevano nel loro programma un rimaneggiamento delle primarie attraverso una maggiore valorizzazione degli iscritti. Il ruolo degli iscritti non è solo durante le elezioni e le feste de l’Unità, ma è tutto l’anno".

Gianpaolo Annese