I tormenti del M5s. Il campo largo con il Pd sta stretto alla Bassa: "Chiedete prima scusa"

Il momento politico che a livello modenese attraversa il MoVimento 5 Stelle fa correre il pensiero alla lettura del libro di Johann Wolfgang Goethe "I dolori del giovane Werther". L’atroce sentimento d’amore del protagonista verso Chalotte (Lotte) – fuori di metafora del M5S verso il Pd – vive una fase di turbolenza, segnata dal fatto che il passo che i vertici vorrebbero compiere è condizionato dai tanti tormenti che attraversano – più o meno apertamente – i vari gruppi locali. La frattura è assai più profonda di quanto si possa immaginare. La disponibilità, ormai apertamente accertata, per la costruzione in città di un cosiddetto "campo largo" come indicato a livello nazionale dalla segretaria Schlein e perseguito dal candidato sindaco di Modena Massimo Mezzetti, interessato a far "salire sul carro" il M5S, sta provocando scossoni e tormenti, specie in chi durante questi anni ha ingaggiato dai banchi della minoranza battaglie su battaglie contro le amministrazioni Pd.

Qualcosa, però, è cambiato in queste settimane e se ne ha sentore anche nella prudenza che ispira il percorso di avvicinamento intrapreso dalla dirigenza provinciale e regionale M5S. "Il MoVimento 5 stelle di Modena, - sottolinea il coordinatore provinciale Massimo Bonora nella sua pagina Facebook - vuole fornire il proprio contributo alla discussione. A guidare le nostre proposte saranno una visione dei servizi in una città che si prenda cura dei propri cittadini, di qualsiasi età, origine, condizione siano".

Nessun accenno critico verso la gestione passata del Pd, gestione che invece è fortemente avversata in periferia, vedasi Mirandola e Carpi dove le proprie capogruppo consiliari, Nicoletta Magnoni nella città dei Pico e Monica Medici in quella dei Pio, denunciano la impossibilità di accordi con chi non ha avuto segni di ravvedimento per tante scelte sbagliate, dalla sanità ad Aimag e via dicendo. "Chi ha causato problemi – ha detto esplicitamente Magnoni – non si può proporre per risolverli, senza neppure fare un po’ di autocritica e chiedere scusa ai cittadini".

Concetti più o meno analoghi ha espresso Medici tra le più battagliere a contrastare l’ingresso nella gestione di Aimag della società multiservizi Hera. Le prese di posizione recenti delle due note esponenti del MoVimento hanno suscitato la immediata reazione dei vertici del partito. "Sebbene sia fondamentale mantenere aperti gli spazi interni di discussione – hanno commentato i coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti, insieme al coordinatore provinciale di Modena Massimo Bonora – è altresì chiaro che la linea politica ufficiale del Movimento viene definita e coordinata congiuntamente dai suoi rappresentanti ufficiali. Chi non si identifica in questa visione e in questi valori, sceglie implicitamente di collocarsi fuori dal progetto politico". Un avvertimento che suona esplicitamente come un "cartellino rosso". Cosa accadrà, e se il provvedimento avrà un seguito, non è dato saperlo. Quel che è certo è che le reazioni social sulla pagina del coordinatore Bonora non spingono verso un abbraccio col Pd, anche se nella Bassa modenese – per esempio – si dà ormai per scontato che dopo le Europee a Finale sia pronto un assessorato per Mattia Veronesi, oggi presidente del consiglio della Unione Area Nord, nel 2021 avversario dell’attuale sindaco Claudio Poletti.