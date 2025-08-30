I tormenti di Neil Young. Settembre inizia in Poesia

Dalle opere di del cantautore canadese Neil Young a quelle del poeta greco Konstantinos Kavafis, è ricco e vario il programma della prossima settimana nell’ambito del Poesia Festival che, nei primi quattro giorni di settembre, dà appuntamento a San Cesario e Vignola. Si (ri)comincia appunto lunedì, il primo giorno del mese, alle ore 21 sotto la tensostruttura nel Parco di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro, con una serata dedicata a Neil Young, eclettico cantautore canadese che con le sue immortali canzoni ha influenzato generazioni di cantautori. Young è stato un poeta e artista sensibile e tormentato, anticonformista e sperimentale, che ha incarnato l’anima del rock con la sua vita e le sue canzoni. A celebrarne i suoi più grandi successi Giancarlo Frigeri (voce, chitarra), Claudio Luppi (voce, chitarra, tastiere), Pierluigi Lanzillotta (batteria), Fabio Vecchi (basso), Luca Giovanardi (voce, chitarra). Con la direzione artistica di Nicola Caleffi (Julie’s Haircut), una testimonianza di Luca Parmiggiani e le letture di Nicola Bortolotti.

Da martedì 2 a giovedì 4 settembre una tre giorni di appuntamenti pomeridiani al Parco della Poesia di Vignola (Villa Trenti-Biblioteca Auris): brevi lezioni poetiche seguite dalla presentazione di libri appena usciti, con dj set e aperitivo poetico in conclusione. Martedì alle 18 Marco Bini legge e racconta Nazim Hikmet, il ’rivoluzionario romantico’, uno dei più importanti poeti dell’epoca moderna; segue alle ore 18.45 la presentazione del libro ’La disisperanza’ (Interno Versi, aprile 2025) di Elio Tavilla, in dialogo con Marco Bini ed Elena Grazioli. Mercoledì alle 18 l’attrice Donatella Allegro legge e racconta Nella Nobili, poetessa bolognese riconosciuta come una delle voci più autentiche e sconosciute della letteratura proletaria e della poesia del XX secolo. Segue alle 18.45 la presentazione di ’Quasi un’autobiografia’ (2025) di Alberto Ronchi, in dialogo con Roberto Alperoli. Giovedì gli appuntamenti di ’Poesia al Parco’ terminano con una lezione sul poeta greco Konstantinos Kavafis, considerato uno dei più grandi poeti moderni, tenuta da Federico Carrera. Seguono due presentazioni: ’È stato un giorno lunghissimo. Poesia per Alberto Bertoni’ (Incontri, 2025), curato da Federico Carrera ed Elena Grazioli, che raccontano la genesi dell’antologia ’E così sia’ (Book Editore Poesia, 2025), di Enrico Trebbi, in dialogo con Alberto Bertoni per l’occasione.