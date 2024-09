I tormenti interiori dei musicisti. Concerto commentato al Comunale

La musica dà sempre spazio alle emozioni, spesso anche ad ansie, preoccupazioni, difficoltà.

Dalla fine dell’Ottocento, nuove inquietudini si sono impossessate del mondo, rendendo necessario agli artisti di trovare forme differenti di espressione della propria interiorità e dei sentimenti collettivi.

Ed è proprio nella parte più nascosta del nostro io che ci accompagnerà l’evento "Musica e psiche fra Otto e Novecento" promosso da Modena Città del Belcanto e Conservatorio Vecchi Tonelli, stasera alle 21 al teatro Comunale Pavarotti Freni (con ingresso gratuito), nell’ambito del FestivalFilosofia.

Sarà un concerto commentato che porterà in scena i travagli interiori e linguaggio musicale in Schumann, Wagner e Puccini, raccontando come questi grandi musicisti si siano avventurati su strade nuove, nel tentativo di indagare e comunicare i mondi interiori più segreti e irrazionali. Insieme al relatore Markus Georg Ophälders, docente di Estetica e Filosofia dell’arte e della musica all’Università di Verona, saranno alla ribalta l’Orchestra del Conservatorio diretta da Fabio Sperandio, con Francesca Rinzullo al pianoforte e il soprano Iolanda Massimo.

s. m.