I ’Tortellanti’ sono al freddo. Riscaldamento a singhiozzo: "La soluzione sia definitiva"

Qualcuno indossa una o due maglie in più. Qualcun altro invece, mentre impasta la sfoglia, si lascia abbracciare dai raggi di sole che penetrano dalle vetrate, con il solo intento di riscaldarsi un po’. "Il sistema di riscaldamento continua a funzionare a singhiozzo – ha ieri lanciato l’allarme Silvia Panini, vicepresidente del Tortellante, il laboratorio di pasta fresca che coinvolge quaranta giovani con autismo supportati da altrettanti nonne e nonni volontari –. Non è la prima volta che questo accade da quando siamo arrivati qui all’ex mercato ortofrutticolo, nel 2018. Abbiamo infatti già avuto diverse criticità per quanto riguarda il caldo nei mesi estivi, sia per quanto riguarda il freddo nei mesi invernali. Da un mese a questa parte però, i disagi sono aumentati: l’impianto funziona un giorno sì e l’altro no. I tecnici, già in passato, erano arrivati tempestivamente per risolvere il problema. Ma poi, puntualmente, quest’ultimo si ripresenta".

Disagi non da poco, ma a cui si stanno cercando soluzioni concrete: l’amministrazione comunale, infatti, ha già programmato un intervento di sostituzione delle quattro caldaie dell’impianto di riscaldamento e l’installazione di elementi in grado di proteggere i nuovi generatori dell’ex Mercato ortofrutticolo: l’intervento definitivo sarà effettuato in primavera, ma già da oggi saranno sostituite due delle quattro caldaie con generatori temporanei presenti a magazzino. Come già ricordato, le famiglie coinvolte nel progetto Tortellante "hanno investito risorse considerevoli per ristrutturare l’immobile a loro spese – continua la vicepresidente – pagano regolarmente al Comune la quota annua per il diritto di superficie oltre, naturalmente, alle spese condominiali per il riscaldamento. Da quando siamo arrivati, abbiamo portato qui una grande vitalità: ci sono tanti ragazzi, tanti volontari, ma anche clienti, che arrivano nella nostra bottega per fare una degustazione. E vorremmo che questo continui a succedere senza dover per forza indossare il cappotto...".

Di certo, il cuore dei ragazzi e dei volontari ha saputo comunque riscaldare l’ambiente, e il sorriso dei tanti giovani impegnati a preparare i tortellini lo conferma. "Questo non è un semplice laboratorio, ma molto di più – precisa Panini –. I ragazzi quando vengono qui, si trovano in un ambiente sicuro e hanno una routine ben stabilita. Hanno un loro ruolo nella comunità. Studi scientifici hanno riscontrato, sul nostro progetto, dei risultati positivi per quanto riguarda la socializzazione e l’autonomia: vuol dire che funziona, che fa bene alle persone e alle famiglie".

Proprio per questo motivo, "anche solo delle piccole interruzioni o disagi, diventano dei problemi veri e propri – continua –. Se in estate qui fa troppo caldo, i ragazzi si innervosiscono, vanno via prima e, anche se non te lo comunicano, ti fanno intendere il disagio che stanno vivendo. L’ambiente deve essere quindi il più confortevole possibile. Inoltre, qui abbiamo tante nonne volontarie, che ci danno una grandissima mano ma che possono essere messe in difficoltà dal freddo". Negli ultimi giorni, questo problema – a cui ora finalmente sarà trovata una soluzione – ha coinvolto anche le altre realtà lì presenti, come l’Istituto storico della Resistenza: "Questo malfunzionamento è un disagio grave, che ci ha costretto a tenere indossato il cappotto anche all’interno della struttura" aveva ieri spiegato la presidente Daniela Lanzotti. "Non è la prima volta che ci ritroviamo in questa situazione – fa eco Enrico Ferraresi di Auser – e le difficoltà non mancano. Confidiamo nel lavoro dei tecnici per trovare una soluzione definitiva al problema".

Una volta appresa la notizia degli interventi in programma, lo sconforto ha lasciato spazio alla speranza. "Siamo colpiti e sollevati per la rapida risposta del Comune – conclude Panini –. Confidiamo che l’intervento di questa primavera non si limiti al riscaldamento ma copra anche le necessarie integrazioni dell’impianto di raffrescamento. I Tortellanti ringraziano. Anche a nome di tutti gli altri ’abitanti’ del comparto".