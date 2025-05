I ’Venerati maestri’ di Edmondo Berselli alla chiesa del Voto

Un pomeriggio speciale dedicato a Edmondo Berselli, giornalista, editorialista e scrittore modenese scomparso 15 anni fa: oggi alle 18 alla chiesa del Voto di via Emilia centro verrà infatti presentata la riedizione di uno dei suoi libri più riusciti e amati, ’Venerati maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia’. Per parlarne e per ricordare l’autore interverranno Aldo Grasso, Ermanno Cavazzoni, Michele Smargiassi e Beppe Cottafavi. L’iniziativa è stata organizzata dalle Librerie Coop e dall’Associazione Amici di Berselli.

Pubblicato quasi vent’anni fa (e riportato in libreria da Quodlibet, nella collana Compagnia Extra, diretta appunto da Ermanno Cavazzoni), ’Venerati maestri’ è un divertente saggio in cui Edmondo Berselli, con il suo stile brillante e fulminante, si divertì a mettere simpaticamente alla berlina tutta una casta di benpensanti, narratori e guru che erano (e alcuni ancora sono) alla ribalta intellettuale d’Italia, con i loro tic, le loro manie, i loro ‘tormentoni’. In questi anni il libro non ha perso di smalto, anzi è ancora particolarmente acuto e tagliente, e si fa rileggere con piacere. "Ce n’è per tutti quei personaggi pubblici ancora viventi, parlanti e onnipresenti che sanno il futuro e non ci prendono mai – scrive in copertina Cavazzoni –, si presentano come maestri ma sono come i playboy dei rotocalchi, famosi per un’estate e poi più nulla, patetici residuati sbiaditi, fatti di vanterie".

s.m.