I vent’anni del "Sentiero dell’Atmosfera"

Compie venti anni il ‘Sentiero dell’Atmosfera’ sul monte Cimone, nato per far conoscere agli studenti, e successivamente ai turisti, i segreti dell’Atmosfera e del Clima che cambia e dove ‘nascono’ le misure dei composti climalteranti per studiare e meglio comprendere il clima. Ciò è possibile visitando Osservatorio climatico Cnr e la Stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare posti sulla vetta di Monte Cimone a 2.165 metri di quota. Domani alle 10 alla Rocca di Sestola, con il convegno "Tra scienza, conoscenza e turismo" prende il via la ‘due giorni’ per il ventennale di questo Sentiero dell’Atmosfera (nato nel lontano 2004), itinerario didattico-ambientale che risale le pendici fino alla vetta del monte Cimone (la più alta dell’Appennino settentrionale) nel cuore del Parco del Frignano e della Riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco-emiliano. Al convegno di venerdì (inizio 10.30) farà seguito nella successiva giornata di sabato 8 giugno la salita al monte Cimone, percorrendo proprio il Sentiero dell’Atmosfera. Sabato, con ritrovo alle ore 9 al lago della Ninfa e trasporto a Pian Cavallaro con minibus, si effettuerà la salita al monte Cimone percorrendo il Sentiero dell’Atmosfera con le guide del Parco del Frignano.

g.p.