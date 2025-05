I viaggi di Cevoli L’ironia di Lunanzio

Piuttosto che essere figli di nessuno, è meglio essere "Figli di Troia", come è il titolo del nuovo spettacolo di Paolo Cevoli, che mercoledì sera allo Storchi racconterà in chiave ironica il mitico viaggio di Enea e altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità.

Giovedì 8 al Michelangelo il debutto teatrale di Angelica Massera in "Ancora non sono pronta", poi venerdì 9 Loris Fabiani, in arte Lunanzio, vincitore della prima edizione di "Lol Talent show", in "Quid ridet?", che si ispira alla commedia dell’arte.

Intanto stasera si concluderà la stagione del teatro Fabbri di Vignola con "L’ultima estate", dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dal testo di Claudio Fava, con Simone Luglio e Giovanni Santangelo.