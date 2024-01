I vicini: "Veniva qui di rado. Non ci siamo accorti di nulla"

E’ sotto choc la comunità pavullese dopo aver appreso, nel tardo pomeriggio di ieri, del tragico ritrovamento del cadavere di Giovanni Iacconi, morto nell’abitazione di famiglia in via Giardini Nord 51 all’Acquabuona.

Una casa che si affaccia direttamente sulla Statale, molto trafficata e, dunque, finita sotto i riflettori dei pendolari ieri per la sospettosa presenza di diverse macchine dei carabinieri. Particolarmente sconvolti per l’accaduto sono i pochi residenti all’Acquabuona, una piccola e tranquilla località alle porte del paese, tra la frazione di Sant’Antonio e Pavullo. "Erano le 15, stavo tornando a casa e ho visto i carabinieri davanti alla palazzina – spiega un uomo residente in zona –. Non avevo capito subito cosa fosse successo. Inizialmente avevo pensato ad un incidente, ma poi ho capito che in realtà si trattava di qualcosa di molto grave". Col passare delle ore, la palazzina al civico 51 è stata assediata da diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Pavullo (coordinati dal capitano Alberto Giordani), dal Reparto Operativo di Modena e dalla Medicina Legale. Una bandella rossa è stata posta a delimitare l’accesso dell’appartamento a piano terra, dentro al quale si trovava ancora il corpo del 54enne. Qui, Giovanni Iacconi usava ultimamente trascorrere alcuni giorni ogni settimana, nella stessa casa dove era cresciuto con i genitori, il fratello e la sorella. I vicini, però, di lui non sapevano molto: "Lo avrò visto giusto un paio di volte – spiega una residente dell’Acquabuona –. Veniva qui al venerdì o al sabato per trascorrere il fine settimana, perché so che abitava da un’altra parte".

La macchina di Iacconi – una Volkswagen Golf – ieri era parcheggiata nello stesso posto di sempre, nel retro della palazzina. Ma nessuno si era accorto di nulla e nessuno ha saputo dire da quanto fosse lì: potranno essere solo le indagini a stabilire cosa sia davvero successo.

Sul posto ieri, appena venuto a sapere della tragedia, è accorso il sindaco di Pavullo Davide Venturelli: "Siamo davvero addolorati per questa notizia drammatica – sottolinea –. Esprimo il mio cordoglio ai famigliari e ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine per fare luce su quanto accaduto".

Riccardo Pugliese