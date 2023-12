I vigili del fuoco rendono omaggio all’Immacolata

Santa Barbara è una ricorrenza molto sentita per una protezione che tutti i vigili del fuoco riconoscono e chiedono alla Santa Patrona. Causa maltempo il programma della Festa in piazza grande di domani per forza maggiore propone alcuni cambiamenti. Dalle 14,30 il comando provinciale ha programmato una Esposizione dei mezzi dei vigili del fuoco, che utilizzati dal personale altamente qualificato e professionale, hanno visto i pompieri eseguire 9.700 interventi di soccorso tecnico urgente (una media di 25 interventi al giorno).

Visto il maltempo e dato il coinvolgimento delle famiglie con centinaia di bambini viene sospesa la tradizionale, Pompieropoli, percorso ludico (a cura della Associazione Vigili del Fuoco Modena) per i ragazzi sugli attrezzi, vestiti da vigile spente le fiamme, ricevono il diploma di Pompiere per un giorno. Rimane in programma la tradizionale S. Messa in Duomo. A seguire circa alle 19, in onore dell’Immacolata Concezione i vigili del fuoco modena rendono omaggio alla Beata Vergine in piazza grande, alla presenza della cittadinanza, l’autoscala si alzerà fino al Balcone del palazzo comunale permettendo di depositare la corona di fiori, alla statua della Madonna, con la benedizione per le massime autorità religiose, l’Arcivescovo monsignor Erio Castellucci. "Per una ricorrenza religiosa riconoscente per l’impegno dei Vigili del Fuoco – sempre in prima linea – a disposizione del prossimo".

Giorgio Antonelli