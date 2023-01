I vigili del fuoco salvano... Befana e Babbo Natale

Come da tradizione ieri il comando dei vigili del fuoco di Modena ha ospitato Babbo Natale e la befana. La manifestazione, dedicata ai più piccoli era rimasta ‘ferma’ per due anni a causa della pandemia. Tantissimi bambini hanno così assistito strabiliati al ‘salvataggio’ della Befana e del Babbo, intrappolati su un balcone in fiamme. Ovviamente si trattava di una simulazione, effettuata però in grande stile. La vecchietta e Babbo Natale sono stati tratti in salvo con l’autoscala. Dopo di che la nonnina più amata dai bambini ha distribuito tantissime leccornie. Nel corso della giornata i più piccoli hanno potuto anche cimentarsi in percorsi ad hoc nel piazzale del comando, organizzati dai vigili volontari di Mirandola che hanno accompagnato i bambini, appunto, nelle diverse esperienze. Tra queste anche lo spegnimento di un vero rogo. La giornata si è conclusa con un divertentissimo spettacolo di giocoleria nella palestra dell’edificio e con la distribuzione dei regali ai tanti bimbi presenti, sempre da parte della Befana e di Babbo Natale.