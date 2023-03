"I vigili indagati possono tornare in servizio"

di Valentina Reggiani

E’ stata annullata la misura cautelare della sospensione dal servizio, disposta nei confronti degli agenti della polizia locale di Sassuolo, accusati nelle scorse settimane di tortura dopo la presunta aggressione ai danni di un cittadino marocchino che si trovava in ospedale, a Sassuolo, forse scambiato erroneamente per uno spacciatore.

La decisione del tribunale del Riesame è arrivata ieri e riguarda due dei quattro operatori indagati, ovvero i due agenti per i quali la difesa ha presentato appunto ricorso al tribunale della Libertà. La decisione riguardava appunto il reintegro nel posto di lavoro ma sarà il Comando a stabilire se e quando reintegrare gli operatori.

Dalla notifica della sospensione con misura interdittiva, è stato aperto nei confronti degli agenti un provvedimento disciplinare e il provvedimento ha comportato la decurtazione di metà dello stipendio.

"Il tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare disposta a carico dei nostri assistiti, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Ovviamente attendiamo le motivazioni, ma questa importante decisione comincia a restituire una corretta dimensione alla vicenda accaduta. Confidiamo fermamente sul fatto che nel corso del procedimento emergerà e sarà dimostrata l’assoluta correttezza dell’operato dei nostri assistiti, come sostenuto con forza sin dal primo momento", affermano gli avvocati Vittorio Manes, Valerio Guazzarini e Barbara Tassi. Ad essere iscritti nel registro degli indagati dalla procura due agenti e due assistenti, questi ultimi accusati anche di falsità ideologica in atto pubblico per aver redatto – secondo le accuse - una relazione di servizio falsa. A presentare denuncia all’epoca dei fatti, ad ottobre 2021 era stato il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo.

Quella notte, tra il 15 e il 16 ottobre, secondo le indagini svolte dai carabinieri, gli operatori avevano aggredito brutalmente il paziente straniero, trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso per strada, in stato confusionale. Una volta arrivati gli agenti nel nosocomio – secondo la difesa chiamati dagli stessi sanitari – i quattro avevano iniziato ad inveire contro lo straniero per poi immobilizzarlo sulla barella e percuoterlo. Gli indagati hanno da subito respinto con forza ogni accusa. Ieri il tribunale del Riesame ha annullato la misura disposta dal giudice.