I volontari consegnano 250 pasti

Nel periodo delle feste in cui la condivisione e il sostegno reciproco diventano ancor più significativi, il centro commerciale La Rotonda, in collaborazione con Conad Nord Ovest, ha confermato l’iniziativa ’Distanti ma uniti’ che ogni anno porta calore e solidarietà nelle case di molti anziani soli e famiglie in difficoltà a Modena.

Anche quest’anno il giorno di Natale sono stati distribuiti 250 pasti caldi, un simbolo di vicinanza e comunità alle persone che più necessitano di cura e assistenza. Un importante progetto reso possibile grazie alla dedizione e all’impegno dei volontari di AVPA Croce Blu, che dal 1998 lavorano instancabilmente per regalare un sorriso e un gesto di solidarietà.

I piatti, espressioni autentiche della tradizione natalizia modenese, sono stati curati dallo chef Max Telloli, e sono stati preparati nelle cucine della Parrocchia del Gesù Redentore.

La consegna a domicilio è stata effettuata dai volontari di Croce Blu, rappresentando un abbraccio simbolico da parte di tutta la comunità modenese.