I volontari del ’Vos’ nelle zone alluvionate

I ’Vos’, volontari per la sicurezza di Sassuolo in aiuto ai cugini della Toscana. Come già avvenuto, infatti, per le alluvioni che hanno colpito la Romagna all’inizio dell’estate e, prima ancora, con il terremoto di Amatrice o quello della bassa modenese, i Volontari della Sicurezza si sono immediatamente attivati, prendendo contatti con la Protezione Civile e la Croce Rossa dei singoli territori colpiti la scorsa settimana in Toscana, per dare un aiuto. È iniziata, quindi, una raccolta di generi di prima necessità che i Vos porteranno direttamente alle famiglie ancora oggi in emergenza.