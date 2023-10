I volontari di Fare Verde ripuliscono il sovrapasso

Ieri pomeriggio i volontari della associazione ecologista Fare Verde hanno pulito il sovrapasso sulla tangenziale Pablo Neruda a Modena all’altezza dell’incrocio con la via Giardini. Scatole, bottiglie di vetro, cartoni, cartacce e un’infinità di sigarette sono state ritrovate e raccolte. "Davvero tanta la soddisfazione di avere ripulito questa zona della nostra città, sempre troppo spesso sporca e piena di rifiuti – spiegano i volontari – Negli ultimi anni l’amministrazione comunale si era completamente dimenticata di questo sovrapasso che era diventato una discarica a cielo aperto. Per questo Fare Verde in nome del vero ecologismo è voluto intervenire e ripulire il passaggio pedonale frequentato giornalmente da numerosi residenti e lavoratori che da anni si lamentavano delle condizioni in cui versava".